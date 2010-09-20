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۲۹ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۰۹

عبدالله گل :

با پرز نه اما با احمدی نژاد دیدار می کنم

با پرز نه اما با احمدی نژاد دیدار می کنم

رئیس جمهور ترکیه که برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده شابعات مربوط به دیدار خود با رئیس رژیم صهیونیستی را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه زمان، "عبدالله گل" که برای شرکت در شصت و پنجمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده با بیان این مطلب در کنفرانسی خبری گفت : برنامه ای برای دیدار با پرز ندارم.

گل افزود: بر اساس طرح ابتکاری هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا از من و پرز برای شرکت در نشستی دعوت به عمل آمده، ولی من در این نشست شرکت نخواهم کرد.

وی در ادامه از برنامه خود برای دیدار با "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری ایران در نیویورک خبر داد.  

نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از تاریخ 23 سپتامبر (اول مهر) آغاز می شود و در آن سران کشورهای جهان شرکت می کنند.

کد مطلب 1154985

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