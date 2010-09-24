به گزارش خبرنگار مهر، پیش‌تولید این فیلم که از محصولات سیمافیلم است، به تازگی آغاز شده است. فیلمنامه "خاطره آن شب بارانی" توسط اصغر عبداللهی و سهیل امیرشریفی به نگارش در آمده است.

تا کنون حضورسهیل نوروزی مدیر فیلمبرداری، فاطمه زیوری دستیار اول و برنامه ریز، غزاله معتمد طراح صحنه، مریم دوستی طراح گریم و مجید کریمی مدیر تولید در این پروژه قطعی شده است.

این فیلم در ژانر اجتماعی و خانوادگی است و قرار است بعد از تولید به نسخه 35 تبدیل شود. شایقی تاکنون ساخت فیلمهای "خواب زمستانی"، "باغ فردوس، پنج بعد از ظهر"، "شراره"، "مادرم گیسو"، "در کمال خونسردی" و... را برعهده داشته است.