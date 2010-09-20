جزئیات نوزدهمین کنگره شعر دفاع مقدس/ فعالیت70 شورای کارشناسی در استانها

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی نوزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس امروز دوشنبه 29 شهریور در پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس برگزار شد.

سرهنگ پاسدار حسن رسولی معاون ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، در ابتدای نشست با اعلام خبر جمع آوری آثار فراخوانی شده، گفت: در نیمه دوم سال جاری و در روز چهارم مهر ماه کنگره در استان‌های مختلف آغاز می‌شود و برنامه کنگره در روز چهاردهم دی ماه در تهران برگزار خواهد شد.

رسولی گفت: یکی از اهداف ما در زمینه هویت بخشی به ادبیات دفاع مقدس، تشکیل شوراهای کارشناسی شعر و داستان بوده که با فعالیت 70 شورا در کلیه استان ها این شوراها فعال سازی شدند و این امر تاثیر به سزایی در رسیدن به اهداف بعدی خواهد داشت.



وی با بیان تفاوت میان این کنگره با جشنواره های برگزار شده در سال های گذشته گفت: طبق روال گذشته در تهران فراخوان داده می شد. آثار در تهران جمع آوری و داوری می شد و جشنواره به پایان می رسید. اما طی چند سال گذشته شاهد توزیع مسئولیت ها در استان ها هستیم. در این روند ابتدا جشنواره را در استان های جنگی کشور برگزار کرده و سپس به سراغ باقی استان ها رفتیم.



معاون ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، گفت: به عنوان یک حرکت جدید، در معاونت ادبی پژوهشی بنیاد مشغول تشکیل یک کارگروه ترجمه هستیم. هم‌اکنون در حال تعیین رئیس این گروه هستیم و قصد داریم در بخش‌های شعر، داستان و زندگی نامه، بخش‌های زبان های انگلیسی، اسپانیایی، فرانسوی، روسی، ترکی و اردو را فعال کنیم که این طرح در حال طی کردن گام های اولیه است.



محمود اکرامی فر دبیر علمی کنگره نیز با تاکید بر پوشش هر چه بیشتر این کنگره و فعالیت های مشابه گفت: در ارتباط با روند داوری جشنواره، اعلام می کنیم که داوری در دو مرحله صورت خواهد گرفت. مرحله اول داوری مستقل در هر استان و مرحله دوم در سطح کشوری خواهد بود.



وی با بیان این که ملاک و میزان داوری در تمام استان ها یکسان است، گفت: بعد از داوری در سطح استان منتخبین استانی به مرحله کشوری رفته و مورد قضاوت قرار خواهند گرفت. محور داوری در اصل موضوع دفاع مقدس است و موضوعاتی چون پایداری ملل و ادبیات عاشورایی با رویکرد مقاوت از دیگر محورهای داوری آثار خواهد بود.



این شاعر با اعلام عدم محدودیت برای شرکت در این کنگره، گفت: جشنواره از چهارم مهر ماه در استان های فارس و بوشهر کلید خواهد خورد و در نهایت جشنواره پایانی در تهران برگزار خواهد شد. هر کسی که ایرانی است و در هرکشوری زندگی می‌کند می تواند اشعار خود را برای این کنگره ارسال کند. بدیهی است که در صورت برگزیده شدن آثار این دوستان هزینه اقامت در ایران بر عهده مسئولان برگزاری کنگره خواهد بود.



دبیر علمی کنگره سراسری شعر دفاع مقدس درباره داوران این گرهمایی ادبی گفت: با توجه به فاصله زمانی زیادی که با مرحله داوری آثار داریم نمی توان به جزئیات این مساله اشاره کرد. در حال حاضر 10 نفر برای داوری انتخاب شده اند که ممکن است این تعداد تغییر کند. داوران از طیف های مختلف انتخاب شده و 3 تن از آنها از بانوان شاعر هستند.



اکرامی فر با بیان این که این جشنواره تا به حال بخش بین‌الملل نداشته است، گفت: تا به حال ادعایی درباره بین‌المللی بودن جشنواره نداشته ایم. در حال حاضر اقداماتی در زمینه افزودن بخش بین‌الملل به کنگره انجام شده است. طبق برنامه های مسئولان کنگره قصد داریم بخش بین‌الملل را فعال کنیم و امسال هم برنامه داریم تا از حداقل دو شاعر خارجی دعوت به عمل بیاوریم.



در ادامه ، حبیب الله رزم جو دبیر اجرایی کنگره ،این گردهمایی ادبی را حاصل جمع 31 جشنواره استانی و 3 جشنواره در شهرهای اقماری تهران دانست و گفت: آخرین مرحله کنگره در تهران خواهد بود که پس از مراحل فراخوانی و گردآوری آثار، کارهای برگزیده در تهران انتخاب می‌شود. بعد از انتخاب آثار منتخب تهران و شهرستان ها، دبیرخانه کنگره آثار منتخب را ظرف 20 روز کدبندی خواهد کرد.



وی ادامه داد: بعد از مرحله کد بندی و بدون توجه به نام شاعر و استان مربوط به آن، آثار توسط داوران بارخوانی می شوند و به عنوان آثار برگزیده کنگره اصلی معرفی خواهند شد.



رزم‌جو درباره شرایط شرکت در کنگره گفت: افراد شرکت کننده در هر استان باید اهل همان استان بوده یا در آن سکونت داشته باشند و آثاری که از یک استان برای شرکت در جشنواره استان دیگری ارسال شوند، داوری نخواهند شد. البته اگر شرکت کننده‌ای از ارسال به جشنواره استانی بازماند می تواند اشعارش را به کنگره نهایی و کشوری ارسال کند.