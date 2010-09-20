شاعر ایرانی برای نوشتن سفرنامه به کره رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از این دعوت بازدید از جاذبه‌های گردشگری، ملاقات با مردم و آشنایی بیشتر با فرهنگ کشور کره اعلام شده است.

وزارت فرهنگ،‌ ورزش و گردشگری جمهوری کره این برنامه را برای اولین‌بار و به منظور شناخت بیشتر کره آغاز کرده است و به خبرنگاران و نویسندگان برگزیده خود این فرصت را داده تا به مدت یک ماه در این کشور اقامت کنند.

امسال شخصیتهای فرهنگی چهار کشور که ایران نیز در میان آنهاست در این برنامه شرکت دارند.

ندائی در مدت اقامت خود در کره، ضمن دیدار از اماکن و رویدادهای فرهنگی همچون فستیوال فیلم بوسان، ‌اماکن سنتی و دانشگاه‌ها، با خبرنگاران کره‌ای، رمان‌نویسان، شاعران و همچنین ایرانیان مقیم این کشور ملاقاتی خواهد کرد و نیز گفتگوهایی با مطبوعات آن کشور انجام می‌دهد.

این شاعر پس از بازگشت، تجربیات خود از سفر به کشور کره را به منظور آشنایی بیشتر هموطنانمان با این سرزمین به صورت سفرنامه می‌نویسد که به زبان فارسی چاپ خواهد شد.

پونه ندائی علاوه بر سرایش شعر و ترجمه، مدیر انتشارات امرود است . همچنین مدیرمسئولی و سردبیری مجله شوکران را به عهده دارد. وی در سالهای اخیر توجه خاصی به ادبیات کره از خود نشان داده و اشعاری از شاعران و نویسندگان مطرح آن کشور چون "چانگ هیو یی"، "چانگ سیک تیم" و " جویی جونگ یول" ترجمه و به صورت کتاب منتشر کرده است.



