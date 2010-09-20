9 پروژه عمرانی در آذربایجان شرقی کلنگ زنی و افتتاح می شود

احمد علیرضا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: ارزش ریالی این پروژه ها به هشت هزار و 510 میلیون ریال بالغ می شود.

وی گفت: کلنگ زنی سد ایثار اهر با اعتباری افزون بر هزار و 100 میلیون ریال، استقرار توربین های نیروگاه سد خداآفرین ارس با بودجه هزار میلیارد ریال و کلنگ زنی سد خراجو با 290 میلیارد ریال هزینه از جمله این پروژه هاست.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: در قالب پروژه های قابل افتتاح در هفته دفاع مقدس، عملیات اجرایی انتقال آب ارس به دشت یکانات و هرزندات با رویکرد تامین آب شرب با صرف اعتباری افزون بر دو هزار و 300 میلیارد ریال و عملیات اجرایی خط دوم آبرسانی زرینه رود به تبریز با اعتباری معادل چهار هزار و 700 میلیارد ریال آغاز خواهد شد.

وی بهره برداری از بند و کانال سد امام چای سراب با اعتباری بیش از 35 میلیارد ریال و کلنگ زنی اجرای طرح فاضلاب شهری اسکو با صرف بودجه ای بالغ بر چهار میلیارد ریال را از دیگر پروژه هایی عنوان کرد که در هفته دفاع مقدس افتتاح و یا کلنگ زنی خواهند شد.

به گفته بیگی، در گرامیداشت هفته دفاع مقدس همچنین گازرسانی به 10 روستای شهرستان چاراویماق با اعتبار 16 میلیارد ریال آغاز شده و کلنگ عملیات گازرسانی به 16 روستای شهرستان هشترود با صرف هزینه ای افزون بر 24 میلیار دریال به زمین زده خواهد شد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین اعلام کرد: در همین هفته و با حضور معاون اول رئیس جمهوری طرح های سازمان غله با ارزش 107 میلیارد ریال و یک پروژه خدماتی متعلق به شرکت توانیر با 500 میلیارد ریال اعتبار افتتاح خواهد شد.

بیگی در پاسخ به سوالی درباره پروژه های قابل افتتاح در جریان سفر هفته چهارم آبان رئیس جمهوری به تبریز هم گفت: آقای احمدی نژاد علاوه بر حضور در جشن ثبت جهانی بازار تبریز، تونل های دوقلوی شیبلی و پنج هزار واحد مسکونی مهر استان را نیز بهره برداری خواهد کرد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به پروژه های افتتاح شده در هفته دولت اظهار داشت: طی هفته دولت در این استان تعداد 605 طرح عمرانی با صرف هزینه ای بالغ بر 891 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.