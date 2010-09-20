تجهیز هنرستانهای کرمان ضروری است

ابراهیم شیخ بهایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: هم اکنون در استان کرمان 580 دانش آموز وجود دارد که از این تعداد 30 هزار نفر در هنرستانهای استان کرمان در حال تحصیل هستند.
وی افزود: طبق برنامه ریزی صورت گرفته طی سالهای آینده تعداد هنرجویان باید افزایش یابد اما هم اکنون 35.6 درصد مجموع دانش آموزان در هنرستانها تحصیل می کنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر 140 هنرستان در استان کرمان در حال فعالیت است و 40 درصد هنرجویان دختر هستند.
شیخ بهایی تصریح کرد: 12 درصد اعتبارت عمرانی در سال جاری اختصاص به تجهیز آموزشگاهها دارد.
این مسئول با اشاره به اینکه در سال جاری چهار ساعت از ساعت کار مدارس کم خواهد شد، گفت: 100 درصد مناطق مختلف استان کرمان تحت پوشش آموزشگاهها قرار دارد.
وی همچنین در خصوص مدارس پیش دانشگاهی گفت: دوره پیش دانشگاهی در سال تحصیلی جدید حذف نشده بلکه در دبیرستانها ادغام شده است.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش کرمان این اقدام را مقدمه ای بر حذف دوره پیش دانشگاهی در آینده دانست.
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