دوره های آموزشی از سال تحصیلی آینده تغییر می کند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، علی باقر زاده ظهر دوشنبه در نشست معلمان جدیدالورود به آموزش و پرورش استان سمنان گفت: در تدوین این دوره های آموزشی به نظم و انظباط، صداقت و راستگویی و عزت و نفس و پاکدامنی تاکید شده است.

وی با اشاره به اینکه معلم تسهیل کننده فرآیند یادگیری و یاددهی در دانش آموزان است، گفت: در صورت نبودن رابطه بین معلم و دانش آموز این فرآیند اتفاق نمی افتد.

به گفته وی، آزمون استخدامی آموزش و پرورش یکی از بزرگترین و حساس ترین آزمونهای استخدامی کشور است که با صالح ترین و پاک ترین شکل برگزار شده است.

رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی با اشاره به اینکه هر لحظه معلی جلوه های زیادی برای کمال، رشد و یا سقوط انسان دارد، گفت: بیان پیچیدگی تعلیم و تربیت نیازمند زمان زیادی است.

وی با بیان اینکه بزرگترین ماموریت پیامبران و همه ائمه الهی تعلیم و تربیت است، گفت: در طول صد ساله سابقه آموزش و پرورش در کشور هیچ وقت نتوانستیم خروجی های آموزش و پرورش را متناسب با اعتقادات و ریشه های ایرانی اسلامی سازگار کنیم.

وی تصریح کرد: در آموزش و پرورش حرکت باید به سمت شکل گیری هویت با معیارهای اسلامی باشد.

معاون وزیر آموزش و پرورش وجود دو عنصر تربیت و دانش آموز را در تحول نظام آموزشی مهم دانست و گفت: ظرفیت انسانی 40 هزار نیروی جدید و 26 هزار نیروی حق التدریس می تواند موج مثبتی در جامعه ایجاد کند و فرایند تحول را سرعت بخشد.

به گفته وی، فراهم کردن زمینه برای هدایت افراد جامعه به سمت رشد همه جانبه مهمترین ویژگی معلمان در عرصه تعلیم و تربیت است.