حوزه علمیه بین المللی در منطقه آزاد ارس تاسیس می شود

عباس رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر در جلفا افزود: منطقه آزاد ارس برای توسعه حوزه علمیه بین المللی جلفا تمام تلاش خود را بکار می گیرد.

وی تصریح کرد: مدیریت منطقه آزاد ارس حتی زمین این مرکز آموزش علوم دینی را تامین کرده و ضمن مساعدت در ایجاد راه دسترسی، فضای سبز این مجموعه را نیز ایجاد کرده است.

مدیر عامل منطقه آزاد ارس افزود: علاوه بر این، منطقه آزاد ارس بر اساس بودجه مصوب، کمک های نقدی نیز برای راه اندازی سریع حوزه علمیه بین المللی جلفا اختصاص داده است.

به گفته وی، منطقه آزاد ارس پارسال برای حوزه علمیه ها اعتباری افزون بر دو میلیارد ریال تخصیص داد که به صورت مستقیم دراختیار این مراکز از جمله حوزه علمیه بین المللی قرار گرفت.

رنجبر در ادامه سخنان خود تاکید کرد: طرح اظهاراتی مبنی بر اینکه منطقه آزاد ارس در ساخت حوزه علمیه بین المللی در این منطقه، مشارکتی ندارد و حتی با آن مخالف است، بی پایه و اساس است.

رنجبر یادآور شد: ارس در راستای معرفی اسوه های دینی، برای ساخت آرامگاه ابوالقاسم نباتی سه میلیارد ریال بودجه صرف می کند تا مزار این عارف بزرگ اهل حکمت سامان یابد.

منطقه آزاد ارس به محوریت شهرستان جلفا با حدود 50 هزار نفر جمعیت در 150 کیلیومتری شمال غرب تبریز، مرکز آذربایجان شرقی واقع شده است.