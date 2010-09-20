بیماری های قلبی شایع ترین علت مرگ در همدان است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حسین عرفانی ظهر دوشنبه در جلسه هم اندیشی مسئولان روابط عمومی اداره های استان همدان افزود: پس از بیماری های قلبی و عروقی، سوانح و حوادث، سرطان ها و بیماری های تنفسی به ترتیب شایع ترین علل مرگ و میر در استان همدان است.

وی با بیان اینکه محور توسعه هر کشوری سلامت اندیشی است و رعایت بهداشت راهکار رسیدن به سلامتی در جامعه است، گفت: بیماری قلبی پنجمین عامل از کارافتادگی و ناتوانی قلبی و عروقی در جهان محسوب می ‌شود.

معاون فنی مرکز بهداشت استان همدان با بیان اینکه در ابتدای قرن بیستم 10 درصد مرگ و میرها ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی بوده، خاطرنشان کرد: در پایان همین قرن این آمار به 25 درصد رسیده است.

عرفانی با اشاره به شیوع عوامل خطرساز و هزینه‌های ناشی از درمان در محیط کار، خاطرنشان کرد: کاهش عوامل خطر و تغییر شیوه زندگی باید در اولویت‌های مرکز بهداشت قرار گیرد تا بتوان گامی مؤثر در راستای پیشگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی و عوارض ناتوان کننده آن برداشت.

وی با تاکید بر اینکه در راستای آموزش و پیشگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی مسؤلان روابط عمومی ادارات و نهادها نقش بسزایی دارند، گفت: تغذیه مناسب یکی از راهکارهای سلامت جسمی است که متأسفانه امروز مصرف غذاهای فست فود جایگزین غذاهای سنتی شده‌ است.

معاون فنی مرکز بهداشت استان همدان ادامه داد: افزایش میزان آگاهی جامع، برقراری و تقویت سیستم پیشگیری و کنترل عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی، کاهش میزان استعمال دخانیات و بهبود الگوی تغذیه ‌ای عموم مردم از جمله برنامه‌های پیشنهادی برای پیشگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی است.

حسین عرفانی خاطرنشان کرد: استان همدان به همراه هفت استان کشور مجری طرح کنترل بیماری‌های قلبی و عروقی معرفی شده ‌اند که این امر باید در همدان به صورت پایلوت انجام شود.