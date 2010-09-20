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۲۹ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۳۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تراکتورسازی نمی‌تواند هاشمیان را جذب کند/ رایزنی برای جابجایی آرفی و اولروم

تراکتورسازی نمی‌تواند هاشمیان را جذب کند/ رایزنی برای جابجایی آرفی و اولروم

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز از احتمال منتفی شدن حضور وحید هاشمیان در این تیم خبر داد.

فراز کمالوند در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر افزود: مذاکرات خیلی خوبی با وحید هاشمیان داشته‌ایم و نظر مثبت او را برای حضور در تیم تراکتورسازی جلب کرده‌ایم. اما با مشکلی مواجه شده ایم که شاید مانع از جذب این بازیکن شود.

وی در ادامه افزود: به ما اعلام شده است که فقط می توانستیم یک بازیکن آزاد جذب کنیم که از آن سهمیه نیز با استخدام آندرانیک تیموریان استفاده کرده‌ایم. برای حل این مشکل گفتگوهایی با سازمان لیگ فدراسیون فوتبال داشته ایم تا با جلب نظر مثبت این سازمان وحید هاشمیان را نیز به خدمت درآوریم.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در مود معاوضه عرفان اولروم با "اشپیتیم آرفی"، مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس گفت: این صحبت‌ها و مذاکرات برای امروز نیست و مربوط به چند ماه قبل می شود. ما آرفی را می خواهیم، او بازیکن خوبی است اما معاوضه‌اش با عرفان به همین سادگی نیست و ضمن توافق دو باشگاه، بازیکنان نیز باید مایل به چنین جابجایی باشند.

وی در خاتمه تصریح کرد: تا آخر هفته تکلیف هاشمیان و آرفی با تیم تراکتورسازی مشخص می شود و امیدواریم هر دو آنها به عضویت تیم ما در آیند.

کد مطلب 1155026

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