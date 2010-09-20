15 میلیون تماس با پلیس 110 کشور گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سردار اسماعیل صفری ظهر دوشنبه در مراسم پایانی دوره آموزش قضایی کارکنان خدمات قضایی کلانتریهای لرستان با اشاره به عملکرد پلیس پیشگیری ناجا، اظهار داشت: در حال حاضر عوامل پلیس پیشگیری در شش هزار و 600 نقطه کشور از جمله کلانتریها، پاسگاه ها، یگانهای امداد، یگانهای حفاظت و ... در حال فعالیت هستند.

وی به ارزیابی سامانه 197 از عملکرد پلیس اشاره کرد و گفت: در بررسیهای به عمل آمده عمده گزارشهای ارسال شده به این سامانه در شش ماه نخست سال جاری حکایت از رضایتمندی مردم دارد.

37 میلیون تماس با سامانه 110 در سال 88 گرفته شد

جانشین رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی کشور همچنین به تماسهای گرفته شده با پلیس 110 اشاره و خاطرنشان کرد: در طول سال گذشته 37 میلیون و 650 هزار مورد تماس با پلیس 110 گرفته شده که این امر حکایت از اعتماد مردم به نیروی انتظامی دارد.

سردار صفری با بیان اینکه از تعداد تماسهای صورت گرفته 14 میلیون مورد منجر به مشاوره و راهنمایی شده است، بیان کرد: همچنین از این تعداد تماس با سامانه 110 حدود 12 میلیون تماس غیر قابل رسیدگی بوده است.

وی تصریح کرد: در مجموع از تعداد تماسهای گرفته شده با پلیس 110 کشور حدود 12 میلیون تماس به صورت عملیاتی رسیدگی شده است.

10 میلیون تماس غیرقابل رسیدگی با سامانه 110 در سال جاری

جانشین رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی کشور همچنین به این روند در شش ماه نخست سال جاری اشاره کرد و گفت: طی امسال کل تماسهای گرفته شده با پلیس 110 کشور 15 میلیون و 500 هزار تماس بوده است.

سردار صفری ادامه داد: از این تعداد تماس گرفته شده 10 میلیون غیرقابل رسیدگی بوده و پنج میلیون عملیاتی شده است.

205 تن مواد مخدر و 36 میلیارد تومان کالای قاچاق توسط پلیس پیشگیری کشف شد

وی به میزان کشفیات مواد مخدر توسط پلیس پیشگیری اشاره کرد و گفت: در سال گذشته بیش از 205 تن مواد مخدر توسط ماموران این پلیس در سراسر کشور کشف و ضبط شده است.

جانشین رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی کشور ادامه داد: همچنین در این مدت بالغ بر دو میلیون لیتر مشروبات الکلی در کشور توسط پلیس پشگیری کشف شده است.

سردار صفری افزود: طی سال گذشته پلیس پیشگیری ناجا موفق به کشف 36 میلیارد و 10 میلیون تومان کالای قاچاق در سراسر کشور شد.

ورود دو میلیون پرونده به محاکم قضایی پلیس پیشگیری ناجا

وی همچنین به آمار پرونده و خدمات قضایی ارائه شده توسط پلیس پیشگیری اشاره کرد و گفت: در مدت زمان یاد شده حدود دو میلیون و 50 هزار مورد پرونده در محاکم قضایی پلیس پیشگیری تشکیل شده است.

جانشین رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی کشور یادآور شد: همچنین در سال گذشته 14 میلیون مورد ابلاغ اوراق قضایی توسط واحد خدمات قضایی پلیس پیشگیری صورت گرفته است.

سردار صفری به آمار شش ماهه ورود پرونده ها به محاکم قضایی طی سال جاری اشاره کرد و گفت: در این مدت بالغ بر یک میلیون و 100 هزار پرونده به محاکم وارد شده است.

وی از ابلاغ پنج میلیون و 600 هزار مورد اوراق قضایی در دو بخش کیفری و حقوقی خبر داد و گفت: در مدت زمان یاد شده بیش از 890 هزار مورد اجرای احکام قضایی در پلیس پیشگیری صورت گرفته است.

پلیس پیشگیری ناجا بیش از هشت میلیون مورد خدمات ارائه کرد

جانشین رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی کشور خاطرنشان کرد: در مجموع طی سال گذشته بیش از هشت میلیون و 500 هزار مورد خدمات توسط پلیس پیشگیری به مردم ارائه شده است.

سردار صفری همچنین از مصالحه 300 هزار پرونده در واحدهای مشاوره و مددکاری پلیس پیشگیری خبر داد و بیان داشت: در مجموع در پنج ماه نخست سال جاری بیش از 164 هزار مورد مشاوره حضوری، تلفنی و خودمعرف در سطح کلانتریهای کشور صورت گرفته است.

برگزاری دوره های آموزشی پلیس پیشگیری در 11 استان کشور

وی به برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان پلیس پیشگیری اشاره کرد و گفت: تاکنون در 11 استان کشور بیش از یک هزار نفر از کارکنان خدمات قضایی پلیس پیشگیری تحت آموزش قرار گرفته اند.

جانشین رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی کشور ارتقای سطح دانش قضایی کارکنان، توسعه ارتباطات و تعامل با قضات، افزایش سطح رضایتمندی مردم و ... را از جمله اهداف اجرای این دوره های آموزشی برشمرد.