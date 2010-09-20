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۲۹ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۴۳

وزارت بهداشت توصیه کرد/

حجاج از خرید رنگ خوراکی "صفارالزعفران" خودداری کنند

حجاج از خرید رنگ خوراکی "صفارالزعفران" خودداری کنند

معاون بهداشتی وزارت بهداشت به حجاج بیت‌الله الحرام توصیه کرد از خرید رنگ خوراکی "صفارالزعفران" از کشور عربستان خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس بررسی به عمل آمده توسط کارشناسان معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، محصول مذکور دارای رنگ شیمیایی بوده و باعث به خطر افتادن سلامت مصرف‌ کنندگان می‌شود.

این گزارش حاکی است به تازگی حجاج بیت الله الحرام در اثر تبلیغات کشور عربستان اقدام به خرید رنگ خوراکی "صفارالزعفران" می‌کنند که مصرف آن به دلیل رنگهای شیمیایی به کار رفته در این ماده، سلامتشان را به مخاطره می‌اندازد.

براساس این گزارش، معاونت بهداشتی وزارت بهداشت از مدیران کاروانهای حج خواسته است از خرید و ورود این ماده شیمیایی به کشور خودداری کنند.

کد مطلب 1155049

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