۲۶۴ دانشجوی معلول تحت پوشش بهزیستی زنجان هستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد محمدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: بیشترین دانشجویان معلول با ۱۴۷ نفر از شهرستان زنجان و کمترین تعداددانشجویان با سه نفر از شهرستان ایجرود در آمار پرداخت شهریه دانشجویان معلول قرار دارند.



وی افزود: دانشجویان معلولی که تائیدیه کمیسیون پزشکی بهزیستی، گزارش مددکاری، مدارک مبنی بر پذیرش و قبولی در کنکور و کارنامه تحصیلی ترم قبل خود را داشته باشند می توانند با توجه به ضوابط این سازمان از شهریه دانشجوئی بهره مند شوند.



محمدی افزود: اولویت در پرداخت شهریه با دانشجویان معلولی است که تحت پوشش سازمان بوده و یا دانشجویان معلولی که در شهر محل زندگی خانواده خود به تحصیل مشغول هستند.



معاون امور توانبخشی بهزیستی استان زنجان با اشاره به محدودیت اعتبارات دانشجوئی اظهار داشت: سقف پرداختی تعیین شده کمک هزینه دانشجوئی در هر استان بر اساس اعتبارات موجود در مقطع کاردانی و کارشناسی تا ۱۰ درصد و در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا تا ۲۰ درصد قابل افزایش است.



محمدی افزود: معلولان جسمی حرکتی، نابینایان، ناشنوایان و معلولان ذهنی بر اساس خیلی شدید، شدید و متوسط دسته بندی می گردند و در هر ترم بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد از شهریه آنها پرداخت می گردد.



معاون امور توانبخشی بهزیستی استان زنجان ادامه داد: افرادی که مبتلا به چند معلولیت هستند معلولیت غالب در مورد آنهادرنظر گرفته می شود و در رابطه با تعیین وضعیت اقتصادی خانواده معلول نیز کمیته ای تشکیل می شود.



محمدی گفت: کمک هزینه شهریه دانشجوئی در راستای اجرای ماده هشت قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مبنی بر آموزش رایگان در مقاطع تحصیلی پرداخت می گردد.



وی افزود: کمک هزینه دانشجوئی شامل واحدهای مردودی و ترم تابستانی دانشجویان نمی شود.

