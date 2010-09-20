به گزارش خبرگزاری مهر حمید ستاری، مجموعه‌دار قدیمی است که در آستانه سی‌امین سال فعالیت حرفه‌ای‌اش در این زمینه تصمیم گرفته است با هدف خرید مجدد از بازار هنر بخش کوچکی از مجموعه‌اش را به فروش بگذارد.

این نمایشگاه درحالی جمعه، دوم مهر در نگاخانه گلستان افتتاح می‌شود که گران‌ترین اثر مربوط به زنده یاد حسین کاظمی است که 80 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.ارزان‌ترین نیز از آلا دهقان با 600 هزار تومان است.

در میان آثار این نمایشگاه دو سیاه مشق از پیل آرام هریک به مبلغ 7 میلیون تومان، خوشنویسی "عاشقیها" رضامافی با 8 میلیون تومان، دو خوشنویسی از جلیل رسولی هریک 5 میلیون تومان، دو تابلوی "زرد خاکستری" و "ساحل نیزار" فریده لاشایی به ترتیب 14 و 18 میلیون تومان، دو تابلوی "جنگل" و "درخت" علی گلستانه 25 و 15 میلیون تومان، دو تابلوی "زن و پوستر" و "سر و صورت زن" به ترتیب 15 و 5/2 میلیون تومان، تابلوی "اسرار ازل" نصرالله افجه‌ای 5 میلیون تومان، تابلوی "ناله فریاد رس" اسرافیل شیرچی 5/2 میلیون تومان و ...وجود دارد.

حمید ستاری در پی آنست با فروش این آثار برای خرید آثار نقاشان جوان سرمایه گذاری مناسبت‌تری انجام دهد. این نمایشگاه به مدت یک هفته در نگارخانه گلستان دایر است و علاقه مندان می‌توانند همه روزه از ساعت 4 تا 8 شب از این آثار واقع در دروس، خیابان شهید کماسائی، پلاک 32 دیدن کنند.

سوره

نمایشگاه عکس با موضوع "نقش عوامل معنوی در دفاع مقدس" به همت حوزه هنری مرکز کرج و اداره کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس غرب استان تهران و با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج در نگارخانه سوره حوزه هنری برگزار می‌شود.

این نمایشگاه با 30 قطعه عکس از مقاطع مختلف دفاع مقدس که اغلب بیانگر حضور رزمندگان این شهر در جبهه‌های نبرد است، به تشریح برخی عملیاتها و بررسی آثار و عوامل معنوی و فرهنگی در جریان جنگ تحمیلی می‌پردازد و روایتی در قالب خاطره نویسی و نکات ارزشمندی از آموزه‌های دفاع مقدس در توضیح تصاویر از جلوه‌های ویژه و قابل توجه این نمایشگاه است.

نگارخانه سوره حوزه هنری مرکز کرج از 28 شهریور لغایت هشتم مهرماه پذیرای عموم علاقه‌مندان جهت بازدید از این نمایشگاه است.

علاقه‌مندان به حضور در برنامه‌های مختلف و همچنین کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با دیگر فعالیتهای حوزه هنری مرکز کرج می‌توانند با شماره 4473011 0261 تماس حاصل نموده و یا به پایگاه اطلاع رسانی این مرکز به آدرسwww.karajart.ir مراجعه کنند.



جشنواره عکس پلیس

زمان ارسال آثار به دبیرخانه سومین جشنواره عکس پلیس تا هفتم مهرماه تمدید شد.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را با موضوعات پلیس و نمایش رحمت و خدمت به مردم ـ پلیس، وظیفه‌شناسی و کارایی اجتماعی ـ پلیس، فرهنگ و هنر عمومی و احساس امنیت ـ پلیس، امنیت اجتماعی و مولفه‌های فرهنگی، هنری شهر تا هفتم مهرماه سال 1389 به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

شرکت تمامی عکاسان حرفه‌ای و آماتور در این مسابقه آزاد است و عکاسان می‌توانند در هر موضوع تعیین شده حداکثر 5 عکس به صورت چاپ شده در قطع 25×20 به همراه فایل اصل یا اسکن اثر با فرمت TIF و با دقت 300dpi تا پایان وقت اداری هفتم مهرماه 1389 به دبیرخانه ارسال کنند.

فراخوان این جشنواره که به همت حوزه هنری مرکز کرج و معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان تهران و با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج، موسسه قوامین و فرماندهی پلیس راهور برگزار می‌شود، با شعار "پلیس، فرهنگ و هنر عمومی و احساس امنیت" در مرداد سال جاری اعلام و داوری آن در نیمه اول مهر برگزار می‌شود.

شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را به آدرس کرج، خیابان مطهری، بلوار نبوت، خیابان میلاد 4، شماره 35، حوزه هنری مرکز کرج، دبیرخانه سومین جشنواره عکس پلیس ارسال و جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی WWW.Karajart.ir مراجعه کنند.



