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۲۹ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۱۳

نشست بررسی آئین نامه‌های طرح مشاغل خانگی برگزار شد

سومین نشست بررسی طرح مشاغل خانگی و آئین نامه های مربوط به آن امروز دوشنبه در وزارت کار و امور اجتماعی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با هدف تطبیق مفاد آئین نامه ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی با تحولات اقتصادی روز سومین نشست مسولان و کارشناسان برای بررسی پیش نویس آئین نامه ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی برگزار شد.

این نشست با حضور معاون وزیر کار و جمعی از کارشناسان و مسئولان دستگاههای مرتبط صبح امروز(دوشنبه) در وزارت کار و امور اجتماعی برگزار شد.

حمید حاجی عبدالوهاب معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار گفت: در این نشست به بررسی بندهای دیگری از آئین نامه طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی پرداخته شد و طی آن با استراتژی تطبیق دقیق مفاد این آئین نامه با حرکتهای معطوف به توسعه اقتصادی، اجتماعی و نیز گسترش ظرفیتهای اشتغال بسیاری از مفاهیم و بخشهایی از آئین نامه به شور و بررسی گذاشته شد.

آئین نامه ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی یکی از طرحها و برنامه های وزارت کار در جهت فعال شدن ظرفیتهای اشتغالزایی در کوچکترین واحدهای جامعه و خانواده است. این طرح در صورت اجرایی شدن مفاد کامل آن تحولی اساسی در درآمدزایی خانوار ایجاد می کند.

کد مطلب 1155058

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