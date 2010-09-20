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۲۹ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۴۲

دبیر ستاد مبارزه با دخانیات:

عرضه سیگار غیرمصور در مراکز فروش ممنوع است

عرضه سیگار غیرمصور در مراکز فروش ممنوع است

دبیر ستاد کشوری مبارزه با دخانیات گفت: عرضه هرگونه مواد دخانی از جمله سیگار، بدون داشتن هشدارهای بهداشتی مصور، در سطح عمده و خرده فروشی‌ها ممنوع بوده و با متخلفان مطابق قانون برخورد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز سلامت محیط و کار و دبیر ستاد کشوری مبارزه با دخانیات گفت: تصاویر الصاقی بر روی بسته بندی‌های سیگار و سایر مواد دخانی نشان دهنده بیماری‌ها و مضرات ناشی از مصرف مواد دخانی و استنشاق تحمیلی دود آن بوده و به طور مستقیم از بیماران مبتلا به بیماریهای ناشی از مصرف دخانیات در کشور تهیه شده است.
 
کاظم ندافی افزود: القای این تصور به مصرف‌کنندگان سیگار مبنی بر این که سیگارهای حاوی پیام بهداشتی مضر بوده و سایر سیگارها بی‌خطرهستند، نادرست بوده و موجب قرار گرفتن مصرف‌کنندگان در معرض مخاطرات بیشتر خواهد شد.

 

کد مطلب 1155069

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