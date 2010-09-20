تبدیل نواحی راه آهن کشور به شرکت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی صاحب محمدی در نشست مطبوعاتی امروز دوشنبه گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده در صورت تایید مجلس شورای اسلامی این نواحی راه آهن با هدف چابک تر شدن سازمان مرکزی و تمرکززدایی وظایف راه‌آهن در شهر تهران به شرکت تبدیل خواهند شد.

وی با اشاره به انتقال وظایف راه آهن به این شرکتها در حیطه اجرایی آنها ، اصلاح ساختار را نیازمند اصلاح قانون دانست و افزود: پیشنهاد انجام این کار در قالب برنامه پنجم توسعه به مجلس ارائه شده است که در صورت تصویب اجرا خواهد شد.

معاون وزیر راه و ترابری از تهیه نقشه راه راه آهن جمهوری اسلامی ایران خبر داد و تصریح کرد: در این نقشه علاوه بر شناسایی اهداف راه آهن ، ابزارهای مورد نیاز برای رسیدن به این اهداف و زمان لازم تعیین شده است.

مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران اولین رویکرد بر اسا س این نقشه را نوسازی ناوگان موجود اعلام کرد و گفت: خرید واگن به وسیله بخش دولتی ممنوع شده است تا تشویقی باشد برای گسترش حضور بخش خصوصی در راستای نوسازی ناوگان موجود و بر اساس برنامه ریزی های انجام شده مجموعه دولتی به هیچ عنوان اجازه خرید ناوگان جدید را نخواهد داشت.

صاحب محمدی بومی سازی راه آهن را رویکرد دیگر پیش روی صنعت ریلی کشور معرفی کرد و اظهار داشت: در حال حاضر ساخت واگن باری و مسافری بومی شده است و بر اساس قرارداد انتقال دانش فنی 50 درصد از ساخت لکوموتیو نیز در کشور بومی خواهد شد.

وی با بیان اینکه در گذشته تنها از 10 تا 15 درصد ظرفیت تولید داخل استفاده می شد، گفت: بر اساس تمهیدات اندیشیده شده تا جایی که توانایی ساخت در داخل وجود داشته باشد به هیچ عنوان اجازه واردات داده نخواهد شد.

مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت : رویکرد سوم در رابطه با تکمیل و تقویت کریدورهای ترانزیتی است که با توجه به اینکه ایران مرکز عبور مواد اولیه و مواد نهایی به بازارهای مصرف است می توان از آن برای افزایش تولید ناخالص داخلی و همچنین اشتغالزایی استفاده کرد.

صاحب محمدی به کریدور شمالی جنوبی و حلقه مفقوده بم- زاهدان اشاره کرد و اظهار داشت: طول این مسیر500 کیلومتر است که تاکنون 90 درصد از آن تکمیل شده و امید است تا پایان سال به بهره برداری برسد.

مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران رویکرد بعدی را نگاه منطقه ای به عملیات جابه جایی مسافر در شبکه ریلی کشور معرفی کرد و گفت: در گذشته قطارهای حومه ای در اطراف شهرها وجود داشت اما از کیفیت مطلوبی برخوردار نبود.

وی به راه اندازی ریل باس های خوزستان، قزوین،مازندران و گلستان اشاره کرد و افزود: تصمیم راه آهن بر این است که شهرهای بزرگ همجوار را با برخی قطارها همچون ریل باس به هم متصل کند.

صاحب محمدی از راه اندازی یک ریل باس دیگر در شنبه آتی خبر داد و اعلام کرد: تا پایان سال این ریل باس ها به 10 دستگاه می رسد.

مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران به بازسازی و بهسازی خطوط راه آهن به عنوان رویکرد دیگری در نقشه راه اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر 9 هزار و 500 کیلومتر خط ریلی در کشور وجود دارد که برخی از آنها نیاز به بازسازی، برخی نیاز به بهسازی و برخی نیز نیاز به گسترش دارند.

وی ادامه داد: برای افزایش بهره وری، ارتقای ایمنی و افزایش سرعت، راه آهن ، خطوط ریلی بازسازی و بهسازی خواهد شد و برخی نقاط مسیر نیز دو خطه می شود و سیستم های اطلاع رسانی نیز گسترش می یابند.

صاحب محمدی از توسعه خطوط فعلی خبر داد و اعلام کرد: در حال حاضر 3 هزار کیلومتر خط ریلی در دست اجرا و 11 هزار کیلومتر در دست مطالعه است. در حال حاضر سرعت ساخت به 200 کیلومتر در سال رسیده است که در صورت تامین منابع مالی ، توان ساخت هزار کیلومتر راه آهن در سال نیز وجود دارد.

مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران در ادامه از افزایش 63 درصدی جابه جایی مسافر در سال خبر داد و تصریح کرد: در حالی در سال 88 ، 28 میلیون نفر مسافر به وسیله راه آهن جابه جا شد که این رقم در سال 83 در حدود 17 میلیون نفر بود.

وی از وارد کردن 40 تا 50 لکوموتیو جدید، بازسازی 60 لکوموتیو ، 5 دستگاه ترن ست ، 50 واگن دوطبقه، تعمیر 64 واگن مسافری تا پایان سال جاری خبر داد و گفت : از تندیس 3.5 در 4.5 متری قرآن کریم در ایستگاه راه آهن تهران روز شنبه آینده پرده برداری می شود و علاوه بر آن چهارمین ریل باس و صدمین لکوموتیو آلستون به ناوگان وارد شده و چهار رمپ برقی نیز به بهره برداری خواهد رسید.