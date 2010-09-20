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۲۹ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۴۰

راهیابی طراحان ایرانی به مسابقه زیباسازی شهر مکه

راهیابی طراحان ایرانی به مسابقه زیباسازی شهر مکه

طرح هنرمندان ایرانی شرکت کننده در مسابقه زیباسازی شهر مکه به دور نهایی مسابقات راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج نهایی این مسابقات که با عنوان :"به عشق مکه با هم دیدار کنیم" با حضور 442 هنرمند و ارائه 306 طراح از 22 کشور برگزار شد.

بعد از بررسی طراحها از سوی هیات داوران و حذف 153 طرح غیر مرتبط روز دوشنبه، پنجم مهر اعلام و جوایز ارزشمندی تا سقف 300 هزار دلار به برندگان این مسابقات اعطا می‌شود.

بعد از اعلام نتایج مسابقات، نمایشگاهی از طرحهای ارائه شده جهت بازدید عموم برگزار می‌شود.

دولت سعودی در ادامه توسعه حرمین شرفین طرحی بسیار گسترده را آغاز کرده است که طی ان مکه در سال 2020 به زیباترین شهر دنیا مبدل شود و در این راستا به منظور زیباسازی دیوارها و پلهای این شهر، مسابقات مذکور را برگزار کرده است.

کد مطلب 1155083

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