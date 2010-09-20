راهیابی طراحان ایرانی به مسابقه زیباسازی شهر مکه

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج نهایی این مسابقات که با عنوان :"به عشق مکه با هم دیدار کنیم" با حضور 442 هنرمند و ارائه 306 طراح از 22 کشور برگزار شد.

بعد از بررسی طراحها از سوی هیات داوران و حذف 153 طرح غیر مرتبط روز دوشنبه، پنجم مهر اعلام و جوایز ارزشمندی تا سقف 300 هزار دلار به برندگان این مسابقات اعطا می‌شود.

بعد از اعلام نتایج مسابقات، نمایشگاهی از طرحهای ارائه شده جهت بازدید عموم برگزار می‌شود.

دولت سعودی در ادامه توسعه حرمین شرفین طرحی بسیار گسترده را آغاز کرده است که طی ان مکه در سال 2020 به زیباترین شهر دنیا مبدل شود و در این راستا به منظور زیباسازی دیوارها و پلهای این شهر، مسابقات مذکور را برگزار کرده است.