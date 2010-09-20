مذاکرات مستقیم سازش و فرصت مذاکره با سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، هاآرتض در مطلب خود می نویسد: از سرگیری مذاکرات اسرائیل با فلسطینی ها سبب احیای مذاکرات صلح با سوریه نیز شده است.

این روزنامه در ادامه می نویسد : نمایندگان آمریکا و فرانسه در این روند صلح از دمشق دیدار کرده اند و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران نیز به سوریه سفر کرد.

هاآرتض در ادامه مدعی می شود : دیدار احمدی نژاد از سوریه نشان دهنده این نگرانی که مبادا سوریه ائتلاف راهبردی خود را با ایرانی ها تضعیف کند .

ترکیه نیز با وجود بحرانی که در پی حادثه ماه مه ناوگان عازم غزه با تل آویو پیدا کرد بار دیگر تمایل خود را برای میانحیگری میان اسرائیل و سوریه اعلام کرده است.

در این میان فقط اسرائیل سکوت کرده، بنیامین نتانیاهو نخست وزیررژیم صهیونیستی از زمانی که به قدرت بازگشته سوریه را نادیده گرفته است.

هاآرتض در ادامه به اظهارت اخیر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اشاره کرده و می نویسد : نتانیاهو باید به سخنان ایهود باراک وزیر جنگ اسرائیل و مقامات دیگر این وزارتخانه گوش کند که از نتانیاهو می خواهند مذاکرات با سوریه را از سر

بگیرد، توجه کند.