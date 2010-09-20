کتابخانه دیجیتال و سایت جدید "ایران داک" راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتابخانه دیجیتالی دانشگاهی در چهلمین گردهمایی معاونان پژوهشی و فناوری دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری رونمایی شد و سایت جدید ایران‌داک به عنوان نمونه عملیاتی شده آن آغاز به کار کرد.

با افتتاح سایت جدید پایگاه‌های اطلاعاتی جستجو در بیش از 615 هزار رکورد اطلاعات علمی کشور را امکان پذیر شد. از طریق این سایت که توسط برنامه‌ پیشرفته‌ کتابخانه دیجیتالی سنا طراحی شده، دسترسی به 126 هزار و 847 پایان‌نامه، 90 هزار و 76 رکورد طرح پژوهشی، 139 هزار و 286 مقاله مجله، 27 هزار و 840 گزارش دولتی، 105 هزار و 947 مقاله همایش و 15 هزار و 842 پایان‌نامه لاتین ممکن است.

امکان جستجوی ساده و پیشرفته و بازیابی متن کامل مدارک از خدمات ارائه‌شده در کتابخانه دیجیتالی سنا به شمار می‌رود. جامعیت در پوشش خدمات و یکپارچگی در سطوح رابط کاربر، پایگاه داده، خدمات و منابع ویژگی این نرم افزار است که آن را از سایر راه‌حل‌های ارائه شده در این زمینه متمایز می‌سازد. امکان ایجاد و مدیریت چند کتابخانه با پایگاه داده و مرکز مدیریت واحد، سازگاری و تعامل با پایگاه اطلاعات پایان نامه های ایرانداک، سامانه های آموزش دانشگاهی و سایر نرم افزارهای کتابخانه‌ای از ویژگی های تعامل پذیری این نرم‌افزار است.

قابلیتهای کاربردی، فنی و امنیتی این برنامه قابل رقابت با برنامه های کتابخانه‌های خارجی است. سرویس جستجوی این نرم افزار امکانات ویژه ای برای محققان در زمینه خوشه بندی و بازیابی مجدد، جستجوی یکپارچه و پیوندها دارد و از زیرساخت امن برای نمایش و ارائه متن کامل اشیای دیجیتال و مدیریت حساب کاربران بهره می برد.

کتابخانه دیجیتال پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات با آدرس database.irandoc.ac.ir راه‌اندازی شده است.