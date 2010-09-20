هشت هزار کلاس درس برای حضور دانش آموزان آماده شده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امیر نظری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران مهمترین مأموریت این نهاد را ایجاد فرصت تحصیل برای تمامی قشر نوجوان جامعه عنوان کد و گفت: بسترهای لازم برای بازگشایی مدارس و حضور بیش از 181 هزار دانش آموز در کلاس های درس فراهم شده است.

وی با بیان اینکه هیچ مشکلی برای بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید وجود ندارد ادامه داد: حتی برای دانش آموزانی که در دورترین نقاط استان ساکن هستند نیز معلم اعزام می شود.

نظری افزود: با توجه به جذب نیروهای جدید در این دستگاه، اول مهرماه حکم ابلاغ همه معلمان صادر خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به برگزاری جشن شکوفه ها و روز جوانه ها در 31 شهریورماه سال جاری، افزود: برای ایجاد فضایی توأم با نشاط و شادابی، جشن آغاز سال تحصیلی برای دانش آموزان پایه اول ابتدایی و مقطع اول راهنمایی برگزار خواهد شد.

نظری توجه ویژه به اخلاق و معنویت در مدارس را از جمله اهداف اصلی آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید عنوان کرد و افزود: شروع به کار 150 مدرسه قرآنی در استان در این راستا بوده است و از 15 مهرماه این مدارس با حضور دانش آموزان آغاز به کار خواهند کرد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به نشاط و تندرستی در سطح مدارس، گفت: ورزش یکی از ضرورت های اصلی در مدارس است و امسال با جذب 250 معلم تربیت بدنی، همه مقاطع تحصیلی از وجود نیروهای متخصص بهره مند خواهند شد.

وی ادامه داد: در این راستا در هر یک از مناطق 14 گانه آموزش و پرورش یک باب مدرسه فوتبال برای دانش آموزان مقطع راهنمایی راه اندازی می شود.