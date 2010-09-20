ایجاد اشتغال 51 هزار نفر در بنگاه های زودبازده آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد لطفی نژاد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این تعداد اشتغال در آذربایجان شرقی در پی بهره برداری از 33 هزار و 95 واحد اقتصادی زودبازده محقق شده است.

به گفته وی، تاکنون از محل تسهیلات فوق هزار و 155 میلیارد ریال که بیش از 62 درصد مجموع اعتبارات استان از این محل را شامل می شود، توسط بانک های عامل به متقاضیان پرداخت شده است.

لطفی نژاد یادآور شد: این استان از نظر حجم پرداخت اعتبارات بنگاه های اقتصادی زودبازده و کارآفرین، رتبه دوم کشوری را کسب کرده است.

وی با بیان اینکه مجموع اعتبارات آذربایجان شرقی از محل بنگاه های زودبازده و کارآفرین معادل هزار و 666 میلیارد ریال است، اظهار داشت: تاکنون 53 هزار طرح برای استفاده از این اعتبارات در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مصوب شده که از این تعداد تاکنون 42 هزار و 89 عنوان طرح منجر به عقد قرارداد شده است.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری آذربایجان شرقی با بیان اینکه به طور متوسط هر سال 15 هزار شغل از محل تسهیلات بنگاه های اقتصادی زودبازده و کارآفرین در استان ایجاد شده اظهار کرد: سرانه اشتغال این طرح ها از مرز 1.5 نفر گذشته است.

وی ادامه داد: بانک ملی سرپرستی آذربایجان شرقی بیشترین میزان اعتبارات مزبور را به متقاضیان پرداخت کرده است.