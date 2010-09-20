کارخانه فولاد مازندران در بندر امیرآباد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، تولیدات این کارخانه میلگرد در سایزهای 8 تا 32 میلیمتر با ظرفیت 800 هزار تن در سال بوده که توسط سرمایه گذار بخش خصوصی بدون استفاده از تسهیلات دولتی با صرف اعتباری معادل 600 میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.

با افتتاح این کارخانه برای 300 نفر در سه شیفت شغل ایجاد شده و زمینه توسعه صنعت فولاد در مازندران فراهم می شود.

تولید ورق فولادی سیاه با سرمایه گذاری حدود 800 میلیارد ریال و ظرفیت 700 هزار تن در سال جزو برنامه شرکت بوده که مورد تایید اداره کل برنامه ریزی وزارت صنایع و معادن به عنوان طرح ایجادی آمایش قرار گرفته است.