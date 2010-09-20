  1. استانها
  2. مازندران
۲۹ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۱۰

باحضور رحیمی؛

کارخانه فولاد مازندران در بندر امیرآباد افتتاح شد

کارخانه فولاد مازندران در بندر امیرآباد افتتاح شد

ساری - خبرگزاری مهر: کارخانه فولادسازان مازندران بعد از ظهر دوشنبه با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنایع و معادن در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد بهشهر بهره برداری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تولیدات این کارخانه میلگرد در سایزهای 8 تا 32 میلیمتر با ظرفیت 800 هزار تن در سال بوده که توسط سرمایه گذار بخش خصوصی بدون استفاده از تسهیلات دولتی با صرف اعتباری معادل 600 میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.

با افتتاح این کارخانه برای 300 نفر در سه شیفت شغل ایجاد شده و زمینه توسعه صنعت فولاد در مازندران فراهم می شود.

تولید ورق فولادی سیاه با سرمایه گذاری حدود 800 میلیارد ریال و ظرفیت 700 هزار تن در سال جزو برنامه شرکت بوده که مورد تایید اداره کل برنامه ریزی وزارت صنایع و معادن به عنوان طرح ایجادی آمایش قرار گرفته است.

کد مطلب 1155143

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها