سه بازیکن جدید جایگزین مهاجمان استقلال و پرسپولیس در تیم ملی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام خداحافظی فرهاد مجیدی از تیم ملی و مصدومیت غلامرضا رضایی و هادی نوروزی ، سرمربی تیم ملی قاسم حدادی فر، محمدرضا خلعتبری و محمد غلامی را برای همراهی تیم ملی در بازیهای غرب آسیا به اردوی این تیم دعوت کرد.

البته محمد غلامی در فهرست گذشته افشین قطبی حضور داشت اما به دلیل مصدومیت در فهرست جدید جایی نداشت. ظاهرا مشکل مصدومیت این بازیکن برطرف شده و به همین دلیل قطبی مهاجم استیل آذین را مجددا به اردو فرا خوانده است.

به این ترتیب تیم ملی فوتبال کشورمان برای شرکت در ششمین دوره بازیهای غرب آسیا ساعت 22 شامگاه سه شنبه با 23 بازیکن ابتدا عازم دبی خواهد شد و پس از توقفی 7 ساعته در فرودگاه دبی، این شهر را به مقصد اردن ترک خواهد کرد.

ششمین دوره رقابتهای فوتبال غرب آسیا - جام زر ماکارون - از 2 تا 11مهرماه جاری با شرکت 9 تیم منطقه غرب آسیا شامل؛ ایران، اردن، بحرین ، عمان ، سوریه ، عراق، یمن، فلسطین و کویت در شهر امان پایتخت اردن برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال کشورمان در مرحله مقدماتی این رقابتها در گروه اول با تیم های بحرین و عمان همگروه است.