فروش سالانه 102 میلیارد تومان زعفران در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامرضا هادربادی ظهر دوشنبه در بازدید از مزارع کشاورزی استان اظهار داشت: امسال 14 هزار و 600 هکتار از اراضی کشاورزی استان زیرکشت زعفران رفته است.

وی با بیان اینکه در هر هکتار از این اراضی سه هزار و 500 کیلوگرم پیاز زعفران کشت می‌ شود، بیان داشت: هم اکنون 36 هزار و 540 بهره‌بردار در استان به کشت این محصول مشغول هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: کمبود اعتبارات برای افزایش تولید و بالابردن کیفیت زعفران تولیدی، نبودن امکانات و ماشین‌آلات مکانیزه کاشت، داشت و برداشت و کمبود امکانات فراوری و بسته ‌بندی زعفران از جمله مشکلات این بخش است.

هادربادی در ادامه سخنان خود نبود تشکل و یا تعاونی حمایت از تولیدکنندگان را از دیگر مشکلات زعفران‌کاران دانست و اظهار امیدواری کرد که با تشکیل صندوق تعاونی محصول زعفران در آینده نزدیک شاهد رشد و شکوفایی این محصول راهبردی و ارزشمند در استان هستیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از خراسان جنوبی به عنوان قطب تولید زعفران ایران یاد کرد و یادآور شد: بخش اعظمی از زعفران استان در قاین تولید می ‌شود.

وی بر بسته‌ بندی صحیح این محصول برای صادرات و بازاریابی آن در کشورهای مختلف تاکید کرد.