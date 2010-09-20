فشارهای رژیم وابسته به اقلیت علیه اکثریت ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه میدل ایست آن لاین، "الشیخ خالد بن علی آل خلیفه" وزیر دادگستری و امور اسلامی بحرین دستور داد که "الشیخ عبدالجلیل المقداد" امام جماعت مسجد امام هادی (ع) در منطقه "النویدرات" در نزدیکی منامه، ممنوع الخطبه شود.

در همین راستا وزیر دادگستری بحرین به دایره اوقاف الجعفریه دستور داد که اقدامات لازم را برای منع ایراد خطبه به عمل آورد.

در بیانیه صادره از وزارت دادگستری بحرین علت این تصمیم، "اقدام المقداد در تهدید امنیت داخلی، دخالت آشکار در اجرای قانون ،احترام قائل نشدن برای اقدامات قضایی و بی اعتنایی به اصول ایراد خطابه دینی"عنوان شده است.

همچنین دایره امور رسانه ها و مطبوعات بحرین از توقف نشریات برخی تشکلهای سیاسی به اتهام مخالفت با قوانین معمول خبر داد."عبدالله یتیم "مدیر کل مطبوعات بحرین مدعی شد: نشریات برخی تشکلهای سیاسی از شروط لازم برای صدور نشریه تخطی کرده اند.

وی در توجیه تشدید فشارها و محدودیتها علیه اکثریت جمعیت بحرین یعنی شیعیان و رسانه های متعلق به آنها ادعا کرد: این نشریه ها اقدام به گمراه کردن افکار عمومی و اهانت به اشخاص معروف با هدف ایجاد تفرقه و آشوب کرده اند .این اقدامات با منافع کشور سازگاری ندارد و مخالف قانون نشر است.

جمعیت الوفاق ملی اسلامی و جمعیت عمل ملی دموکراسی (تشکلهای شیعی )که نشریه هایشان مشمول این تصمیم دولتی شده در واکنش به این اقدام آن را نقض آزادی بیان دانستند.