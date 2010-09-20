"نگاه نو" به شماره 86 رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشریه مطالب متنوعی در بخشهای "اندیشه و جامعه"، "مسائل اجتماعی"، "چهرهها: عنایتالله رضا"، "ادبیات و هنر"، "جایزه مهتاب میرزایی"، "معرفی، بررسی و نقد کتاب"، "خبر، رویداد" و "کاریکاتور" به چاپ رسیده است.
عزتالله فولادوند، داریوش آشوری، محمدعلی موحد، غلامحسین صدری افشار، پرویز دوایی، مینو مشیری، کاوه بیات، سید ابوالحسن مختاباد و حسن کریمزاده از جمله نویسندگان، مترجمان و هنرمندانی هستند که با این شماره "نگاه نو" همکاری کردهاند.
"جوهر رمانتیسم اروپایی" نوشته آیزایا برلین، داستان "ماجرای عاشقانه" از ری برادبری، "عصر دروغگویی" بخشی از یادداشتهای ژوزه ساراماگو و گفتگوی محمد حسین خسرو پناه با عنایتالله رضا از بخشهای خواندنی این نشریه محسوب میشوند.
همچنین ویژهنامه "انتقاد کتاب" به پیوست این شماره "نگاه نو" منتشر شده است که به معرفی، بررسی و نقد کتاب اختصاص دارد
فصلنامه "نگاه نو" در 132 صفحه منتشر شده است.
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