10 درصد پناه جویان جهان در ایران به سر می برند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اردلان گفت: با توجه به رعایت ارزشهای اسلامی در ایران، پناهندگانی که وارد کشورمان می شوند به مدت طولانی در کمپ نگهداری نشده و به آسانی در جامعه ایران ادغام می شوند.

مشاور معاون بهداشت وزارت بهداشت، برگزاری دوره آموزشی "مراقبت سلامتی پناه جویان" را فرصتی مناسب برای ارائه الگویی صحیح به سایر کشورها در امر خدمت رسانی به پناهندگان دانست و افزود: با توجه به آمار بالای پناهندگان در ایران برگزاری دوره سه روزه مراقبت سلامتی پناه جویان به منظور ارتقاء ظرفیت فنی نیروی انسانی وزارت بهداشت در ارائه خدمات سلامتی به پناهندگان ضروری بود.

عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در ادامه گفت: محتوای برنامه دارای استاندارد بالای متدولوژی آموزشی است و شرکت کنندگان دوره که نمایندگان اتباع خارجی استانهای مختلف کشور هستند در کارهای گروهی و تمرینها شرکت می کنند.