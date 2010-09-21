1.5 درصد ایرانیها مشکل شنوایی دارند

دکتر سعید ملایری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وجود این تعداد کم شنوا و ناشنوا در جامعه آمار قابل توجهی است.

وی با اشاره به آمارهای سازمان آموزش و پرورش استثنایی از وجود 18 هزار دانش آموز کم شنوا در کشور، افزود: بخشی از علل بروز کم شنوایی و ناشنوایی مربوط به اختلالات ژنتیکی است.

ملایری ادامه داد: بررسیها نشان می دهد 60 تا 70 درصد مراجعین به مراکز توانبخشی کشور که دچار مشکل شنوایی بوده اند از خانواده هایی هستند که ازدواج فامیلی داشته اند.

نایب رئیس انجمن علمی شنوایی شناسی ایران تاکید کرد: میزان اختلالات شنوایی ناشی از مسائل ژنتیکی در ایران نسبت به آمار جهانی بالاتر است که می بایست در این زمینه بررسیهای لازم انجام شود.

وی از استان مازندران به عنوان بیشترین میزان ابتلا به کم شنوایی ناشی از ازدواجهای فامیلی در کشور نام برد و گفت: لازم است در زمینه اختلالات شنوایی آمارهای مستند و دقیق تهیه شود.