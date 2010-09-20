۲۹ شهریور ۱۳۸۹، ۱۸:۱۱

اسد:

اروپا باید نقش موثرتری در منطقه خاورمیانه ایفا کند

رئیس جمهوری سوریه در دیدار با رئیس کمیسون امور خارجه پارلمان آلمان خواستار نقش فعال تر اروپا در تحولات منطقه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه ، "بشاراسد" در دیدار با "رابرخت بولینتس" خواستار ایفای نقش قوی تر از سوی اروپا و به ویژه آلمان در منطقه شد.

در این دیدار تحولات خاورمیانه و روند سازش و تلاشهای صورت گرفته در این راستا و برقراری صلح فراگیر و اعاده حقوق فلسطینی ها مورد رایزنی قرار گرفت.

رئیس جمهوری سوریه بر ضرورت وحدت فلسطینی ها به عنوان عامل اساسی برای تحقق هرگونه صلح تاکید کرد. طرف آلمانی نیز ضمن تاکید بر اهمیت نقش کلیدی سوریه در تامین ثبات منطقه خواستار تقویت روابط میان سوریه ، آلمان و اتحادیه اروپا شد.

شایان ذکر است اخیرا "جرج میشل" فرستاده ویژه آمریکا در خاورمیانه  و"جان کلود کوسران" فرستاده ویژه رئیس جمهوری فرانسه با سفر به دمشق، با رئیس جمهوری سوریه درباره روند سازش گفتگو کرده بودند.

سوریه خواهان پس گرفتن بلندیهای جولان است که رژیم صهیونیستی در سال 1967 اشغال کرده است . اسرائیل و سوریه پیشتر مذاکرات غیرمستقیمی با میانجیگری ترکیه داشتند که به دنبال حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه در سال 2008 متوقف شد.

