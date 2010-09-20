درخواست تماشاگران از قطبی و شعار به نفع کعبی

به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی که در ماه‌های اخیر حسین کعبی بازیکن تیم فوتبال استیل آذین را به تیم ملی دعوت نکرده است امروز دوشنبه از سوی تعدادی از تماشاگران که در کمپ تیم های ملی حضور داشتند مورد انتقاد قرار گرفت.

تماشاگران با شعارهای از سرمربی تیم ملی خواستند این بازیکن را به تیم ملی دعوت کند. البته گروه دیگری از تماشاگران به تشویق بازیکنان حاضر در تمرین پرداختند.

میلاد می داوودی بازیکن تیم فوتبال استقلال که مجددا به تیم ملی دعوت شده است و پس از بازی مقابل سایپا برای دیدار با خانواده اش به اهواز رفته بود با تاخیر خود را به مربیان تیم ملی معرفی کرد اما این تاخیر باعث نشد که در تمرین امروز حضور نداشته باشد.

تیم ملی فوتبال کشورمان خود را برای حضور در مسابقات غرب آسیا آماده می کند که روزهای دوم تا 11 مهرماه در اردن برگزار می شود.