تیم"ب" ایران قهرمان مسابقات والیبال آسیای میانه شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار امروز دوشنبه در سالن نتاجی کلکته هند برگزار شد و طی آن والیبالیست‎های کشورمان در سه گیم متوالی و با نتایج (29 بر 25)، (25 بر 22) و (27 بر 25) حریف میزبان خود را شکست داده و صاحب عنوان قهرمانی مسابقات آسیای میانه شد.

تیم "ب" والیبال کشورمان در دیدارهای دوره این رقابت‎ها نیز تیم هند را با نتیجه 3 بر یک شکست داده بود. ضمن اینکه در مصاف با تیم‎های پاکستان و قزاقستان نیز صاحب برتری شده بود.

دیدار تیم‎های ایران و هند با حضور 3 تماشاگر هندی برگزار شد. ضمن اینکه برخی مقامات هند مانند وزیر ورزش این کشور نیز بازی را از نزدیک تماشا کردند.

یک داور هندی و مسعود ذوقی، داور بین‎المللی کشورمان به عنوان داوران اول ودوم این مسابقه را قضاوت کردند.