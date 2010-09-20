معاونت امور دامی وزارت جهاد کشاورزی به کرج منتقل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سعادت الله عباسی بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه سمینار علوم دامی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در جمع خبرنگاران افزود: بخشی از ساختمانهای مربوط به معاونت امور دامی وزارت جهاد کشاورزی در کرج قرار دارند و در تلاش هستیم تا غیر از ساختمان مرکزی، بخشهای دیگر این مجموعه را نیز به کرج منتقل کنیم.

این مسئول عنوان کرد: تشکیل استان البرز زمینه مناسبی را برای افزایش شکوفایی پتانسیلهای این منطقه در زمینه دام فراهم می کند که باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

شرکت سهامی پشتیبانی امور دام و طیور به کرج می آید

وی ادامه داد:‌ همچنین شرکت سهامی پشتیبانی امور دام و طیور نیز به کرج منتقل خواهد شد و ساختمانی برای استقرار آن تدارک دیده خواهد شد.

این مسئول گفت: وزارت جهاد کشاورزی در بخش امور کشاورزی، دام و آبزیان شرح وظایفی دارد که برنامه ریزی و اتخاذ تابیر لازم به منظور افزایش بهره وری از عوامل و منابع تولید کشاورزی و دستیابی به الگوهای کشت متناسب با منابع آب در دسترس، ظرفیتهای تولید و شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور از جمله آنها است.

تامین بهداشت دام و فرآورده های مربوط به آن دنبال می شود

وی عنوان کرد:‌ تامین بهداشت دام و فرآورده های مربوط به آن و مبارزه با بیماریهای دامی و مشترک انسان و دام، قرنطینه دام و کنترل بهداشتی کشتارگاه ها و نظارت بهداشتی بر مراتع، آبشخورها، محل نگهداری دام، کارخانه های تولید خوراک دام و سایر تاسیسات و مراکز تهیه، نگهداری و عرضه فرآورده های خام دامی نیز همواره دنبال می شود

عباسی اظهار داشت: نظارت و کنترل بر تولید، واردات و مصرف مایه ها و سایر مواد بیولوژیکی مورد مصرف دامی و برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور ایجاد و گسترش شبکه های پیش آگاهی و مراقبت، پیشگیری و قرنطینه گیاهی نیز دنبال می شود.

وی یادآور شد: همچنین تشخیص و مبارزه با آفات و بیماریهای عمومی، همگانی و سایر آفات و بیماری های گیاهی و نظارت بر ورود، تولید توزیع و مصرف سموم مورد نیاز بخش کشاورزی با رعایت شاخص های زیست محیطی کشور نیز به عنوان بخشی از شرح وظایف دنبال می شود.

این مسئول یادآور شد: برنامه ریزی و تهیه و اجرای طرحهای مربوط به حفظ منابع دام، طیور و اصلاح نژاد و بهبود تغذیه دام و توسعه کمی و کیفی تولیدات دامی و تدوین واجرای نظام دامداری کشور و ساماندهی کشتارگاه ها از دیگر موارد در این خصوص است.

عباسی اضافه کرد: برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم در جهت حفظ احیای توسعه و بهره برداری مناسب از منابع آبزی آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت دولت جمهوری اسلامی ایران و توسعه آبزی پروری در کشور نیز دنبال می شود.