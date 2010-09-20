برگزیدگان مسابقات آزمایشگاهی دانش آموزان سراسر کشور معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان بعد از ظهر دوشنبه در آیین پایانی این مسابقات با بیان اینکه الگوی برنامه ریزی اسلامی به عنوان محور مهم و جایگاه تاثیرگذار، جای خود را در آموزش و پرورش باز کرده است، افزود: دانش آموزان دیروز در عرصه دفاع مقدس مقابل دشمنان ایستادند و امروز نخبگان دانش آموز باید با احساس مسئولیت، نسبت به نظام و دین با ظرفیت سازی الگوی محسوسی برای جوانان باشند.

عباس حسنی با ارائه گزارشی از روند برگزاری یازدهمین دوره مسابقات آزمایشگاه ها و کارگاه رایانه دانش آموزان سراسر کشور افزود: در این دوره از مسابقات 129 دانش آموز دختر و 118 دانش آموز پسر از سراسر کشور شرکت داشتند.

وی با بیان اینکه این دانش آموزان در دروس فیزیک، زیست شناسی، شیمی و رایانه به مدت سه روز با یکدیگر رقابت کردند، اظهار داشت: با ظرفیت سازی انجام شده، این دوره از مسابقات به نحو مطلوب برگزار شد و توانمندی استان همدان به اثبات رسید.

در پایان این مسابقات در رشته فیریک محمد رضا بهادریان از خراسان رضوی، عبدالرضا ارشادی از خراسان رضوی و عباس فتحی از بوشهر اول تا سوم شدند.

در رشته شیمی، سلیمان دهقانی از یزد اول شد و زهره پناهی از زنجان به مقام دوم دست یافت و علی اصغر آقاجانی از تهران رتبه سوم را کسب کرد.

در رشته زیست شناسی، عاطه عبدالکریمی از قطوین، سید علیرضا مسعودی از فارس و مریم شیرینی از اصفهان حائز رتبه های اول تا سوم شدند.

در رشته کارگاه رایانه نیز محمد حسین سخاوت از تهران اول شد و بشیر مظفری از فارس به مقام دوم رسید و یاسین فدایی از فارس رتبه سوم را کسب کرد.

در این مسابقات 247 دانش آموز دختر و پسر در مقطع متوسطه به مدت دو روز با هم رقابت کردند.