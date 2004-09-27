امروز در تاريخ

ولادت حضرت علي اكبر( ع ) :











آن حضرت درچنين روزي درسال 33 ه ق ديده به جهان گشودند. بنابراين قول حضرت علي اكبر(ع) دركربلا 28ساله بوده اند اما قول قوي ترومشهورترآن است كه ايشان هجده ساله بوده اند كه دراين صورت تولد آن حضرت درچنين روزي درسال 43 ه ق بايد باشد .حضرت علي اكبر(ع) پس بزرگ امام حسين(ع) بودند ومادرمكرمه شان ام البين نام داشت. آن حضرت درميان بني هاشم ، شبيه ترين افراد به رسول گرامي اسلام(ص) بودند وازاين روبسياري اخلاق نيكو، حلم،علم وشجاعت آن حضرت را بسيار شبيه رسول الله ص مي دانند . حضرت علي اكبر ع اگرچه كمتر در باره ايشان در تاريخ اسلام سخن به ميان آمده است اما همان اندك دانسته ها از شخصيت بزرگ ايشان به سان قطره اي از درياست . اوج حضور حضرت علي اكبر ع را مي توان در واقعه جانگداز كربلا مورد بررسي قرار داد . آن بزرگواردراين مسيروبه همراه پدر بزرگواروخانواده گراميشان زيباترين صحنه هاي جانبازي وايثار گري رابه منصه ظهوررساندند كه نظيرآن كمتردرتاريخ ديده شده است . حضرت علي اكبر(ع) به هنگام حضوردرصحنه مبارزه با مخالفان در واقعه كربلا، درحالي كه ازفرط عطش تواني نداشت تا آخرين رمق خود از حيثيت دين دفاع كرد وسرانجام درحوالي عصرروز دهم ماه محرم به درجه رفيع شهادت نايل آمد . امام حسين (ع) به هنگام شهادت بربالين آن حضرت حضوريافت وبردنياي پس ازعلي اكبرنفرين كرد .





در گذشت سنايي غزنوي :

درچنين روزي درسال 525هجري قمري «حكيم ابُوالمَجْد مَجْدودِ بْن آدم سنايي غزنوي »شاعربزرگ قرن ششم هجري قمري دار فاني را وداع گفت . اين شاعر بزرگ ازاوايل جواني به سوي دربارغزنوي جذب شد وبرخي ازسلاطين آن سلاله را مانند بهرامشاه دراشعارش مدح كرد . ديوان سنايي كه عمده اشعارش را تا سي هزاربيت نوشته اند وامروزه نسخه چاپي آن بالغ بر چهارده هزاربيت است ، حاوي قصايد ، غزليات ورباعيات محكم ومتين واشعارپخته وروان است . همچنين استادي وبلاغت او درمثنوي سرايي مخصوصا درحديقه ظاهراست. به طور كلي

مي توان سنايي را ازنخستين شاعران نامي اهل تصوف ايران دانست . سنايي چندين مثنوي چون حديقه الحقيقه وطريق التحقيق و سيرالعباد الي المعاد يا كنوزالرموزرا سروده وبنا به اقوال ديگرمثنوي هاي ديگري هم مانند كارنامه ، عشق نامه ، عقل نامه ، غريب نامه وعوف نامه دركارنامه خود دارد. سنايي درسال 525 ه ق درغزنين ديده ازجهان فروبست .



غزلي را ازوي مي خوانيم :

ساقيا دل شد پرازتيمارپركن جام را بر كف ما نه سه باده گردش اجرام را

تا زماني بي زمانه جام مي بر كف نهيم بشكنيم اندر زمانه گردش ايام را

جان ودل در جام كن تا جان به جام اندر نهيم همچو خون دل نهاده اي پسر صد جام را

دام كن برطرف بام ازحلقه‌هاي زلف خويش چون كه جان در جام كردي تنگ در كش جام را

چرخ بي آرام را اندر جهان آرام نيست بند كن در مي پرستي چرخ بي آرام را



در گذشت علامه ملا اسماعيل مازندراني :

درچنين روزي درسال 1173هجري قمري علامه ملا اسماعيل مازندراني ازبزرگان جهان تشيع ديده ازجهان فروبست . از اوبيش ازيكصد كتاب درحوزه هاي مختلف علوم ديني به جاي مانده است كه ازميان آنها مي توان به فوائد الرجاليه و ابطال الزمان الموهوم اشاره كرد .



درگذشت آيت الله آقا نجفي اصفهاني :

درچنين روزي درسال 1331هجري قمري آيت الله آقانجفي اصفهاني ازعالمان بزرگ جهان تشيع ديده ازجهان فروبست . ايشان علاوه برتدريس وتربيت شاگردان بسيارازخود آثارگرانقدري به جاي نهاده است كه ازميان آنها مي توان به بحرالحقايق وجامع الانوار اشاره كرد .



استقلال مكزيك :





درچنين روزي درسال 1821مكزيك استقلال يافت .مكزيك كشوري است نيمه كوهستاني درجنوب ايالات متحده آمريكا ودر طرفين مدارراس السرطان ، بين خليج مكزيك واقيانوس كبير، نژاد مردم اين كشورسفيد وسرخ وسياه ودورگه وزبان رايج در ميان آنان اسپانيولي است . اكثرمردم اين كشور كاتوليك اند . نوع حكومت اين كشورجمهوري فدرال است كه درسال 1821ميلادي پس ازمبارزات فراوان ازاسپانيا مستقل شد ودرتاريخ هفتم نوامبر سال 1945ميلادي به عضويت سازمان ملل متحد در آمد .



آغاز حكومت طالبان :







درچنين روزي در سال 1996 طالبان كه در مدارس مذهبي آوارگان افغانستان در پاكستان آموزش ديده بودند ، شهر كابل را كه از طرف دولت افغانستان تخليه شده بود، تصرف كردند و دكتر نجيب الله رهبر سابق اين كشور را كه از سال 1992 به صورت پناهنده در دفتر سازمان ملل در كابل به سر مي برد دستگير نمودند . گروه طالبان پس از شكنجه فراوان و سوزاندن لبهاي نجيب الله با آتش سيگار او را تيرباران كردند و مقابل ساختمان مقر رييس جمهوري افغانستان به دار كشيدند و جسد اورا دوروز بر بالاي دار نگهداشتند. برادر او نيز به همين سرنوشت دچار شد.ناظران سياسي اين واقعه دهشتناك را يك نقطه ضعف در تاريخ سازمان ملل و تعهدات بين المللي مي دانند. طالبان مدت پنج سال و چند ماه بر افغانستان حكومت كردند و به فجيع ترين شكل ممكن حقوق انساني را زير پاگذاردند .

نقل از پايگاه اينترنتي تاريخ ايرانيان در امروز



آغاز به كار مجمع سربازان مسيح :

در چنين روزي در سال 1540 ميلادي مجمع سربازان مسيح يا فرقه ژزوييت ها آغاز به كار كرد . هدف اين مجمع مبارزه با پروتستانها بود .



تولد لويي سيزدهم :

لويي سيزدهم ، پادشاه فرانسه در چنين روزي در سال 1601 ميلادي به دنيا آمد . وي در بين سالهاي 1610 تا 1643 بر اين كشور حكومت كرد .



تولد كارولي كيسفالودي :

كيسفالودي نمايشنامه نويس رومانتيك مجارستاني در چنين روزي در سال 1772 ميلادي به دنيا آمد . او نخستين نمايشنامه نويس مجارستاني است كه توانست اقبال عمومي را نسبت به آثار ش به دست آورد .



تولد آگوستين اول دايتوربيد :

آگوستين اول دايتوربيد امپراطور مكزيك در چنين روزي در سال 1783 ميلادي ديده به جهان گشود . وي در بين سالهاي 1822 ميلادي تا 1823 بر اين كشور حكومت كرد .



تولد گيوسپ پينو :

پينو رياضيدان توانمند ايتاليايي در چنين روزي در سال 1858 ميلادي به دنيا آمد . او را پايه گذار منطق نمادين مي دانند .



تولد گرادزيا دلدا :

دلدا رمان نويس مشهور ايتاليايي در چنين روزي در سال 1875 ميلادي متولد شد . اين نويسنده زن ايتاليا آثار خود را با ديدي واقع گرايانه مي نگاشت . وي توانست در سال 1926 ميلادي جايزه نوبل ادبي را از آن خود كند . پيرمرد ام تي ان عنوان مهمترين اثر داستاني اوست .





تولد دوميترو پروناريو :

پروناريو نخستين فضا نورد رومانيايي در چنين روزي در سال 1952 ميلادي به دنيا آمد . وي با سفينه سايوز 40 راهي فضا شد .



در گذشت روري استورم :



