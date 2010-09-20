فعالیتهای عملی در تمامی دوره های آموزشی اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، عبدالامیر عرفی بعد از ظهر دوشنبه در آیین اختتامیه مسابقات آزمایشگاهی و کارگاه رایانه در همدان افزود: دوره های کارگاهی و آزمایشگاهی بالاخص رایانه از دوره ابتدایی برگزار خواهد شد و فرهنگسازی عملی از مقطع ابتدایی کلید می خورد.

عرفی با تاکید بر افزایش کارهای عملی در مدارس، افزود: فعالیتهای عملی و کارگاهی بزودی در تمامی دوره های آموزشی اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تدوین شده است، گفت: این سند در شورایعالی آموزش و پرورش در حال بررسی است و در صورت تصویب، تحول بزرگی در کیفیت آموزش و پرورش ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه بزرگترین رسالت تحول بنیادین آموزش و پرورش تعمیق یادگرفته های دانش آموزان از طریق کارهای عملی است، اظهار داشت: برگزاری این گونه مسابقات در تحقق این امر موثر است.

کلاس درس باید از یک شیوه سنتی خارج شود

مدیرکل آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه دانش آموزان باید مهارتهای ذهنی را در کنار مهارتهای روانی و حرکتی کسب کند و این همان تحول در آموزش و پرورش است، اضافه کرد: آموزش و پرورش محلی برای توسعه این مهارتهاست و کلاس درس باید از یک شیوه سنتی، یک طرفه و شفاهی بیرون آید.

وی با بیان اینکه برگزاری مسابقات آزمایشگاهی نقش مهمی در ارتقا علمی دانش آموزان دارد، اظهار داشت: دبیرخانه های دروس آزمایشگاهی در زمینه فعال کردن مسابقات و تنوع بخشیدن به این مسابقات نقش اساسی دارند.

دانش آموزان نخبه پیشنهادهای خود را به دبیرخانه مسابقات ارائه دهند

وی گفت: برای بهتر برگزار شدن مسابقات، دانش آموزان نخبه سراسر کشور پیشنهادهای خود را به دبیرخانه مسابقات ارائه دهند.

عرفی تصویب پست معاونت فناوری آموزش در مدارس را امری مهم دانست و افزود: با انتخاب این معاونت تحول اساسی در آموزش عملی ایجاد شده و متصدیان فعلی آزمایشگاه ها احساس قدرت و شخصیت می کنند.

مدیرکل آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان تحول بنیادین در وزارت آموزش و پرورش گفت: استخدام 40 هزار نیروی انسانی جوان و متخصص در عرصه تعلیم و تربیت و تغییرات دروس که در 30 سال انقلاب بی نظیر بوده و موجب تحول اساسی در آموزش و پرورش می شود.

وی با بیان اینکه نقطه شروع و پایان تحول بنیادین در آموزش و پرورش معلمان هستند، افزود: در تحول تعلیم و تربیت معلم نقش راهنما را دارد.