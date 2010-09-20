به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، فخرالدین هاشمی عصر دوشنبه در بازدید از فرودگاه شهرستان پارس آباد اظهار داشت: هم اکنون تمام پروازهای این فرودگاه در مسیر تهران - پارس‌آباد و بالعکس صورت می گیرد.

وی با اشاره به احداث و راه اندازی جایگاه سوخت گیری هواپیما در آینده ای نزدیک در این فرودگاه اضافه کرد: با راه اندازی این جایگاه سوخت، پرواز مستقیم مشهد - پارس‌آباد و بالعکس نیز در فرودگاه این شهرستان دایر خواهد شد.

معاون فرودگاه های استان اردبیل همچنین با اشاره به راه اندازی سامانه VOR در فرودگاه پارس‌آباد طی هفته دولت افزود: با نصب این سیستم امکان نشست و برخاست هواپیما در هوای مه آلود و شرایط نامساعد جوی نیز فراهم شده از این پس شاهد تاخیر و یا لغو پروازها در این فرودگاه نخواهیم بود.

وی تصریح کرد: برای نصب و راه اندازی این سیستم که توسط متخصصان داخلی انجام شده، اعتباری بالغ بر هفت میلیارد ریال هزینه شده است.

هاشمی نصب این دستگاه را مطابق با کلیه استاندارهای جهانی ایکائو (سازمان بین المللی هواپیمایی غیر نظامی) عنوان کرد و ابراز داشت: در یک ماه گذشته علاوه بر نصب سیستم سامانه VOR ساختمانهای ایمنی زمینی و موتور خانه برق اضطراری فرودگاه پارس آباد نیز افتتاح و به بهره برداری رسیده است.

وی با تاکید بر لزوم تقویت ایمنی پروازهای فرودگاه پارس‌آباد، از آغاز طرح مطالعاتی برای احداث باند دوم فرودگاه این شهرستان خبر داد و خاطر نشان کرد: توسعه و بهسازی سطوح باند پروازی این فرودگاه نیز با اعتبار اولیه 100 میلیارد ریال بزودی اجرایی خواهد شد.

فرماندار پارس آباد نیز در این بازدید طی سخنانی با اشاره به افزایش پروازهای داخلی از این فرودگاه اظهار داشت: با افزایش این پرواز، برنامه جدید پروازهای این فرودگاه در روزهای شنبه، سه شنبه، و پنج شنبه انجام خواهد شد.

التفات خدابنده خواستار تسریع در روند عملیات اجرایی باند دوم فرودگاه این شهرستان شد و افزود: با ایجاد این باند شاهد توسعه حمل و نقل هوایی، رشد و توسعه اقتصادی و گردشگری و افزایش پروازهای داخلی و حتی خارجی در این فرودگاه و شهرستان خواهیم بود.

فرودگاه پارس‌آباد مغان در سال 1352 تاسیس و در سال 1381 از شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان منفک و تحویل شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور شده است.