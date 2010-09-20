اردبیل قطب آموزش مربیان فنی و حرفه ای کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، بهروز رزمی عصر دوشنبه در بازدید از مراکز فنی وحرفه ای اردبیل اظهار داشت: قابلیتها و توانمندیهای بالای مراکز آموزشی استان از مهمترین دلایل این انتخاب است.

وی با اشاره به انتخاب اردبیل به عنوان قطب آموزش مربیان فنی و حرفه ای کشور ابراز داشت: از این پس مربیان آموزش فنی وحرفه ای سراسر کشور برای ارتقا توانمندیهای خود در این استان آموزش خواهند دید.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تصریح کرد: اردبیل در حوزه های کشاورزی، هتلداری و گردشگری، اتومکانیک، صنایع غذایی و جوشکاری به عنوان قطب آموزشی انتخاب شده است.

وی با بیان اینکه ارتقا و تربیت مربیان آموزشی فنی و حرفه ای پیش از این تنها در مرکز تربیت مربی کرج برگزار می شد، افزود: با توجه به رتبه ها و قابلیتهای اردبیل، امسال برای اولین بار تربیت مربیان فنی حرفه ای به این استان نیز واگذار شده است.

رزمی قطب بندی آموزش فنی و حرفه ای کشور را بر اساس پیشنهاد استان اردبیل و موافقت سازمان فنی و حرفه ای عنوان کرد و متذکر شد: بر مبنای این طرح پیشنهادی، مقرر شده که برخی از آموزشها در مراکز تمام استانها نباشد و استانها براساس ظرفیت و قابلیت قطب بندی شود.

وی خاطر نشان کرد: با تصویب این طرح در سازمان، هم اکنون ستاد قطب آموزش در کشور راه اندازی و قطب آموزش حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی کشاورزی به این استان واگذار شده و هر نوع آموزش در این خصوص در سطح کشود باید در اردبیل صورت گیرد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان در پایان با بیان اینکه شهرک صنعتی شماره 2 و مرکز آموزش کشاورزی شهرستان پارس آباد به عنوان مراکز آموزشی استان در این طرح انتخاب شده اند، یاد آور شد: با تامین اعتبارات لازم، در دهه فجر امسال فاز اول طرح قطب بندی استان راه اندازی خواهد شد.