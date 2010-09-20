احداث سینما در شهرستانهای فاقد سینمای فارس ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، حامد دهقانان با بیان اینکه به رغم ظرفیتهای بالای استان در حوزه هنرهای نمایشی و سینما، زیرساختها مطلوب نیست، گفت: بیشتر شهرستانهای استان فاقد سالن سینما هستند که در این راستا امسال تصمیمات بسیار خوبی برای احداث پنج سالن سینما برای شهرستانهای فاقد سینما و یک سینما نیز برای شهر شیراز با مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استانداری از محل اعتبارات فرهنگی استان اتخاذ شد.

وی با تاکید بر اینکه باید حداکثر طی سه سال تمامی شهرستانهای فاقد سالن سینما از این مکان فرهنگی بهره مند شوند، بیان کرد: طی یکسال آینده پنج شهرستان و در دو سال بعد نیز مابقی شهرستانها صاحب سینما خواهند شد.

معاون سیاسی - امنیتی فارس یکی از مهمترین ابزارها و مکانیزمهای فرهنگی را سینما دانست و خاطرنشان کرد: نظام سلطه و استکبار جهانی در جهت اهداف سیاسی یکی از راه های صدور سبک زندگی و پیام خود را سینما قرارداده است.