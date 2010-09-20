جزئیات پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان قبل از سال 79 اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایراندخت عطاریان افزود: همانگونه که وزیر رفاه و تأمین اجتماعی اعلام کرد، پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشسستگان قبل از سال 79 مربوط به دولت هشتم بوده و با توجه به حجم میزان مطالبات سرانجام با پیگیریها و مساعدت دولت نهم و دهم، اعتبار مورد نیاز آن تأمین و به حساب بازنشستگان مشمول این طرح واریز شد.

وی اظهار داشت: البته در این میان برخی از صاحبنظران و متخصصان حوزه اقتصادی معتقد بودند که پرداخت مطالبات بازنشستگان قبل از سال 79 به علت کمبود نقدینگی و محدودیتهای اعتباری در پایان شهریور ماه امکانپذیر نیست که خوشبختانه با اهتمام رئیس جمهور و تلاشهای وزیر فاه موجب شد وعده دولت در پرداخت مطالبات بازنشستگان که بیش از 10 سال به طول انجامید محقق شود.

عطاریان درباره قوانین مربوط به پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان اظهار داشت: پس از تصویب قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان مصوب سال 79 و در نظر گرفتن سالی 30 روز پاداش برای بازنشستگان، این قانون مقدمه ای بود برای بازنشستگان قبل از سال 79 تا مشمول دریافت پاداش پایان خدمت تا سقف 30 روز شوند تا از این طریق تبعیض بین بازنشستگان بعد از سال 79 قبل از آن برداشته شود.

وی در پاسخ به اینکه پاداش پایان خدمت مشمول چه گروهی از بانشستگان می شود، گفت: قبل از سال 79 شمار زیادی از بازنشستگان به ترتیب بر مبنای 10، 12 و 15 روز پاداش پایان خدمت دریافت کرده بودند که همین مسئله باعث شده بود تا بسیاری از آنان احساس تبعیض در زمینه دریافت پاداش مذکور نسبت به دیگر بازنشستگان داشته باشند تا خوشبختانه با دستور اکید رئیس جمهور و تلاش و پیگیری وزیر رفاه اعتبار ویژه ای به این امر اختصاص یافت تا دیگر تبعیض و بی بضاعتی در بین بازنشستگان وجود نداشته باشد.

وی درباره میزان دریافت پاداش پایان خدمت بازنشستگان قبل از سال 79 اظهار داشت: پاداش پایان خدمت هر یک از بازنشستگان براساس میزان حقوق میزان حقوق آن‌ها محاسبه شده است. بنابراین بازنشستگانی که تا پایان سال 74 بازنشسته شده اند در مجموع 20 روز از پاداش پایان خدمت آنها باقی مانده بود که معوقات محاسبه و به حساب آنها واریز شد.

به گفته عطاریان، همچنین بازنشستگان سالهای 75، 76 و 77 که بیش از 12 روز پاداش دریافت کرده بودند مابه‌تفاوت مانده پاداش 18 روز را دریافت کردند.

وی افزود: گروه سوم بازنشستگانی هستند که تا سال 78 در مجموع 15 روز پاداش به آنها پرداخت شده بود که 15 روز دیگر نیز به حساب آنها واریز شد.

وی گفت: در حال حاضر 446هزار نفر از مشترکین مشمول صندوق بازنشستگی کشوری مابه‌تفاوت پاداش قبل از سال 79 هستند که از این تعداد بیشترین دریافتی را بازنشستگان شهر تهران داشته‌اند.

عطاریان تاکید کرد: میانگین دریافت پاداش پایان خدمت به بازنشستگان رقمی معادل دو میلیون و 900 هزارتومان بود.