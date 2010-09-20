شهردار ارومیه استیضاح شد

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه جلسه غیر علنی شورای شهر ارومیه همچنان یدر برگزاری است، استیضاح شهردار ارومیه را تایید کرد.

هم اکنون آرای قطعی در خصوص پاسخ های شهردار ارومیه به سئوالات مطروحه از سوی شورای اسلامی به دلیل ادامه جلسه صادر نشده است.

شایعه استیضاح شهردار ارومیه از ماههای گذشته مطرح و در روزهای اخیر با طرح این شایعه در رسانه ها قوت گرفته بود. این در حالی است که تمامی اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه پس از رسانه ای شدن استیضاح شهردار بلافاصله آن را تصویب کرده بودند.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه در روزهای اخیر در گفتگو با خبرنگاران استیضاح شهردار ارومیه را رد و آن را تنها سئوال و جواب بین شورای اسلامی شهر ارومیه و شهرداری جهت ارتقای عملکرد مدیریت شهری ارومیه عنوان کرده بود.

شهردار ارومیه نیز در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه تاکنون بیش از سه بار بحث پرسش و پاسخ بین شورای اسلامی شهر ارومیه و شهرداری مطرح شده است، افزود: برابر قانون شورا موظف است جهت بررسی عملکرد شهردار اقدام به انجام سئوال و جواب مکتوب کند و این روند سئوال و جواب نوعی فرصت سازی، شفافیت و رفع ابهام از برخی اقدامات است.

وی شایعه استیضاح شهردار را تکذیب کرد و بیان داشت این شایعه از سوی برخی رسانه ها مطرح شده که بی پایه و اساس است.

ابراهیم بازیان با انتقاد از شایعه استیضاح شهردار ارومیه از سوی برخی از رسانه ها ی مجازی اعلام کرده بود در این خصوص طرح ادعای حقوقی دارم و از طریق قوه قضائیه خواستار رسیدگی شدم چراکه این افراد با این اقدام خود شان و حیثیت شهرداری را زیر سئوال برده اند.

جلسه غیر علنی شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص استیضاح شهردار ارومیه ادامه دارد و تا دقایقی دیگر آرای قطعی شورای مبنی بر قانع یا عدم قانون شدن پاسخ های شهردار ارومیه اعلام خواهد شد.

بر اساس اعلام اعضای شورای اسلامی سئوالات مطروحه در خصوص شهردار ارومیه در محورهای عملکرد بازیان در بخش طرح های عمرانی ، زیرسازی و آسفالت خیابانها و مباحث فرهنگی ارومیه است.