ابهام در دو وزن تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در گوانگجو

به گزارش خبرنگار مهر، پس از حضور تیم ملی کشتی فرنگی در رقابتهای جهانی مسکو، کادر فنی و در راس آن محمد بنا تصمیم گرفت تا در چند وزن برای حضور در بازیهایی آسیایی گوانگجو تغییر ایجاد کند.

با توجه به این شرایط محمد بنا نسبت به انتخاب ملی پوشان برای اوزان 60 و 66 کیلوگرم ابهام دارد و هنوز مشخص نیست از میان حمید باوفا و امید نوروزی در وزن 60 کیلوگرم و افشین بیابانگرد و علی محمدی در وزن 66 کیلوگرم کدام کشتی گیر دوبنده تیمملی در بازیهای آسیایی گوانگجو را بر تن خواهد کرد.

مرحله اول اردوی فرنگی کاران برای حضور در بازیهایی آسیایی گوانگجو از روز شنبه هفته جاری و به مدت 11 روز در محل خانه کشتی تهران آغاز شده است.