به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران با نخست وزیر یونان دیدار و گفتگو کرد.
رئیس جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر میبرد، عصر دوشنبه به وقت محلی در دیدار نخستوزیر یونان با اشاره به اینکه دو کشور از روابط رو به رشد و مناسبی برخوردار هستند، گفت: جمهوری اسلامی ایران هیچ محدودیت و مانعی برای ارتقاء سطح مناسبات و همکاریهای دو کشور در بخشهای گوناگون ندارد.
رئیسجمهور با بیان اینکه تهران و آتن در بسیاری از مسائل منطقهای و بینالمللی دارای دیدگاههای مشترک و روشنی هستند، اظهار داشت: گسترش هر چه بیشتر همکاریهای دو کشور تأثیر بسزایی در ایجاد امنیت و صلح پایدار و واقعی دارد.
وی درادامه با تأکید برضرورت ایجاد امنیت و ثبات درمنطقه خاورمیانه اظهار داشت: ایران از وجود برخی ناامنیها در منطقه و جهان ناراحت بوده و بعضاً از این ناامنیها آسیب دیده است. بیتردید بروز ناامنی، صلح، ثبات و روند توسعه منطقه و جهان را متأثر میکند و همه کشورها از آن آسیب میبینند.
احمدینژاد با تأکید بر اینکه ملت ایران به دنبال ایجاد صلح و امنیت پایدار است، اظهار داشت: ملت ایران با توجه به هشت سال جنگ تحمیلی که قدرتهای زورگو علیه ملت ایران به راه انداختند، معنای صلح را به خوبی درک میکند و از اینرو به دنبال ایجاد صلح و امنیت پایدار است. البته باید مراقب بود کسانی با نام و ماسک صلح به دنبال ایجاد سلطهگری نباشند.
رئیسجمهور در ادامه با اشاره به اوضاع فلسطین اشغالی گفت: امروز موضوع فلسطین مسأله اول جهان است و البته از پیچیده ترین موضوعات بهشمار میرود. معتقدیم در خصوص حل مشکل فلسطین باید ملت فلسطین تصمیم بگیرد. بیتردید اگر در حل یک مشکل به عامل اصلی آن مشکل توجه نشود، نسخهای که پیچیده خواهد شد، اثربخشی نخواهد داشت. اینکه علیرغم اجرای طرحها و برنامهها و مذاکرات مختلف هنوز مشکل این مسأله حل نشده است برای این است که به ریشههای اصلی آن بیتوجهی شده است.
احمدینژاد تصریح کرد: زمان آن فرا رسیده که دولت آمریکا و برخی از دولتهای غربی مواضع گذشته خود نسبت به موضوع فلسطین را اصلاح کرده و برای ملت فلسطین نیز حقی قائل شوند تا راه برای حل مشکلات باز شود.
نخستوزیر یونان نیز در این دیدار با اشاره به نقش و جایگاه برجسته جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه و جهان، اظهار داشت: یونان معتقد است ایران نقش مهم و سازندهای در موضوعات مربوط به امنیت و صلح منطقهای و بینالمللی دارد.
وی با تأکید بر اینکه یونان استفاده صلحآمیز هستهای را حق همه کشورها از جمله ایران میداند، تصریح کرد: یونان کاملاً باور دارد که جمهوری اسلامی ایران به دنبال ساختن سلاح هستهای نیست و راهحل دیپلماتیک را تنها راهحل موضوع هستهای ایران میداند.
نخستوزیر یونان با تأکید بر اینکه خاورمیانه نیازمند صلح است، گفت: همه کشورها و دولتها باید با نقشآفرینی سازنده خود، در راستای تثبیت صلح جهانی گام بردارند.
وی همچنین خواستار افزایش سطح مناسبات تهران و آتن شد و افزود: یونان از افزایش روابط دوجانبه و منطقهای با جمهوری اسلامی ایران استقبال میکند.
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