منصوری در گفتگو با مهر: پیگیر ثبت رسمی بنیاد "نادر ابراهیمی" هستیم

فرزانه منصوری همسر زنده‌یاد نادر ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت ثبت سرای این نویسنده گفت: ما در تدارک ثبت رسمی بنیاد یا موسسه نادر ابراهیمی هستیم که کمی مراحل اداری آن زمان می‌برد و پیگیر آن هستیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر هیئت مدیره و هیئت امنای بنیاد یا موسسه هم انتخاب شده که در هر هیئت دست کم 7 نفر مشغول به فعالیت خواهند شد. این افراد از بین چهره‌هایی انتخاب شده‌اند که به نادر ابراهیمی و آثارش علاقه داشته و پیگیر امور مربوط به این نهاد بوده‌اند.

همسر نادر ابراهیمی با تاکید بر اینکه بحث راه‌اندازی سرای نادر ابراهیمی نیز در دست پیگیری است، گفت: پس از ثبت رسمی بنیاد یا موسسه نادر ابراهیمی، پس از آن درباره ساختار "سرا" تصمیم‌گیری می‌شود ولی آنچه مسلم است اینکه سرای نادر ابراهیمی زیر نظر نهادی که به ثبت خواهد رسید، اداره می‌شود.

علاقمندان به زنده‌یاد نادر ابراهیمی و آثار وی و کسانی که پیگیر اخباری هستند که به نوعی با این نویسنده ارتباط دارد، چندی پیش مطلع شدند که تعدادی از خوانندگان آثار ابراهیمی، دوستان، همراهان، آشنایان و خانواده وی به ویژه همسرش فرزانه منصوری تهرانی برآنند تا منزل مسکونی او را به گنجینه‌ آثار و محل فعالیت‌ هنرمندان، ادیبان، محققان و دانشجویان برای دیدار، تحقیق، پژوهش و نگارش تبدیل کنند.

این گروه در نظر دارند با هدف حفظ کاشانه نادر ابراهیمی که محل خلق آثار و اندیشه‌هایش بوده است، این خانه را تبدیل به "سرای نادر ابراهیمی" کنند تا در این "سرا" آثار چاپ نشده، فیلمنامه‌ها، دست ‌نوشته‌ها، تحقیقات و سخنرانی‌های وی حفظ شود. همچنین قرار است موزه‌ا‌ی از یادگارهای شخصی این نویسنده فقید در ارتباط با نویسندگی، فیلمسازی، نقاشی، خطاطی و کوهنوردی و پیاده روی در جای جای ایران فراهم شود.

از دیگر پیش بینی‌های انجام شده برای این سرا این است که بخشی از آن را به آثار کودک و نوجوان ابراهیم اختصاص دهند تا کودکان و نوجوانان بتوانند در این فضا شادمانه ببینند، بخوانند و بیاموزند. همچنین قرار است از کتابهای نسبتاً زیاد وی کتابخانه‌ای برای استفاده همگانی‌ ایجاد شود.

هدف اصلی این گروه برای تاسیس "سرای نادر ابراهیمی" این است که خانه‌ او به مرکزی فرهنگی بدل شود و در این مسیر آنها در تلاشند تا فضای بیشتری از ساختمانی که خانه زنده‌یاد نادر ابراهیمی یکی از چهار واحد آن است خریداری کرده و به این سرا بیفزایند.