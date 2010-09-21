سرپرستان جدید معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه مازندران معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، رئیس دانشگاه مازندران شامگاه دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه سرپرستان معاونت‌های دانشجویی و فرهنگی دانشگاه مازندران از تفکیک معاونت دانشجویی و فرهنگی و تبدیل آن به دو معاونت دانشجویی و معاونت فرهنگی خبر داد.

احمد احمدپور اظهار داشت: با توجه به نظر وزیر علوم در خصوص دانشگاه مازندران و بررسی‌های به عمل آمده در خصوص پتانسیل موجود در دانشگاه، دانشگاه مازندران در لیست 10 دانشگاه بزرگ کشور قرار گرفت که در بخش دانشجویی از دو معاونت دانشجویی و معاونت فرهنگی بهره ‌مند می‌گردد.

وی به مسائل فرهنگی موجود در کشور و جهان اشاره کرد و با بیان اینکه با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در سخنرانی‌های اخیر معظم له در جمع دانشجویان، اساتید دانشگاه و نخبگان در چند ماه اخیر که اشاره ویژه به مسائل موجود در دانشگاه‌ها داشته‌اند اذعان داشت: در دور سوم سفر رئیس جمهور به استان مازندران که به دوبخش مهم تقسیم شده است در بخش اول نتایج و ارزیابی عملکرد سفر‌های دور اول و دوم و در بخش دوم بحث مسائل فرهنگی استان‌ها به خصوص استان مازندران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

احمدپور گفت: در سفر دور سوم دولت برای بخش فرهنگی استان مازندران 53 میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شده است که هفت میلیارد تومان آن به بخش فرهنگی دانشگاه مازندران به عنوان دانشگاه منتخب استان اختصاص خواهد یافت.

وی افزود: طبق دستور استاندار مازندران 68 درصد از این بودجه باید به بخش نرم‌افزاری و 32 درصد آن برای بخش سخت‌افزاری هزینه شود که این نشان از اهمیت و توجه به بخش فرهنگی در دولت دهم است.

سرپرست دانشگاه با تقدیر و تشکر از دکتر علویان در مدت زمان تصدی پست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، دکتر یوسف محنت‌فر را به عنوان معاون دانشجویی دانشگاه و دکتر علویان را به عنوان معاون فرهنگی دانشگاه منصوب کرد.