تصادفات در جاده های کرمان 20 درصد کاهش یافته است

جواد هدایتی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: در سال جاری با اقدامات انجام شده در جاده های استان کرمان میزان وقوع تصادفات منجر به خسارت مالی و جانی در جاده های استان کرمان 20 درصد کاهش یافته است.

وی یکی از مهترین دلایل کاهش تصادفات را افزایش سطح آموزشهای رانندگان حرفه ای از لحاظ کیفی و کمی دانست و خاطرنشان کرد: افتتاح مرکز آموزش تخصصی رانندگان جاده ای و آموزش 16 هزار نفر در این مرکز نشان دهنده اهمیت ویژه ای است که به امر آموزش داده می شود.

هدایتی با اشاره به افزایش میزان افراد تحت پوشش این مرکز طی سال جاری گفت: طی پنج ماه نخست سال جاری نیز هفت هزار و 600 نفر در این مرکز آموزش دیده اند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های کرمان همچنین از افزایش میزان جابجایی کالا و خدمات در جاده های استان خبر داد و گفت: میزان حمل و نقل کالا در چهار ماه نخست سال جاری 26 درصد رشد یافته است.

وی گفت: طی همین مدت 4.2 میلیون نفر مسافر نیز در جاده های استان کرمان مسافرات کرده اند و این در حالی است که آمار مجموع جابجایی مسافر در سال گذشته 13 میلیون و 200 هزار نفر بوده است.

این مسئول ادامه داد: هم اکنون در بخش جابجایی بار در استان کرمان هشت هزار وسیله نقلیه و 14 هزار راننده فعالیت دارند.

هدایتی با اشاره به وجود شش هزار و 300 خودرو مسافربری در استان کرمان، ابراز امیدواری کرد با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها میزان استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای افزایش یابد.