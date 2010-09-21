وحدت بین مسئولان مهمترین نیاز جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام سید یحیی جعفری شامگاه دوشنبه در جمع روحانیون به مناسبت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: امروز دشمنان نظام از راههای مختلف سعی در ضربه زدن به نظام اسلامی را دارند و باید با هوشیاری و بالا بردن سطح آگاهی و بصیرت در مقابل این توطئه ها ایستادگی کنیم.

وی افزود: در این شرایط وحدت بین مسئولان و دوری از اختلاف از ضروریات جامعه است.

وی با اشاره به رهبری مقتدرانه مقام معظم رهبری گفت: امروز کشور به محوریت ولایت فقیه به سمت توسعه و پیشرفت پیش می رود.

امام جمعه کرمان گفت: دشمنان نظام در داخل و خارج از کشور سعی در خدشه وارد کردن با جایگاه ولایت فقیه دارند و امروز بیش از هر روز دیگر باید در خصوص تبیین جایگاه ولی فقیه در جامعه تلاش شود.

حجت الاسلام جعفری افزود: امروز یکی از مهمترین وظایف نخبگان و روحانیون در جامعه دفاع از جایگاه ولایت فقیه در جامعه است.

وی خواستار تبین جایگاه ولایت فقیه در جامعه بخصوص توسط روحانیون شد و گفت: این امر از مهمترین وظابف روحانیون در جامعه محسوب می شود.

امام جمعه کرمان توهین به قرآن را از توطئه های جدید دشمن برای مبارزه با اسلام نام برد و اضافه کرد: این توطئه با هوشیاری مردم مسلمان جهان روبرو شد.

وی ادامه داد: با این اقدام مسلمانان بیش از گذشته با ماهیت آمریکا و همپیمانانش آشنا شدند.

امام جمعه کرمان با اشاره به دوران دفاع مقدس خواستار تبیین فرهنگ دفاع مقدس در جامعه شد و ادامه داد: ایران با تقدیم هزاران شهید و ایثار رزمندگان بر رژیم بعثی غلبه کرد.

حجت الاسلام جعفری خاطرنشان کرد: مردم ایران در عرصه های مختلف نشان دادند همواره پشتیبان انقلاب اسلامی هستند و امروز نیز با آگاهی و هوشیاری در مقابل توطئه های دشمنان نظام ایستادگی می کنند.