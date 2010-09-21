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۳۰ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۴۴

حجت الاسلام جعفری:

وحدت بین مسئولان مهمترین نیاز جامعه است

وحدت بین مسئولان مهمترین نیاز جامعه است

کرمان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در کرمان با اشاره به توطئه های دشمنان نظام گفت: وحدت بین مسئولان در شرایط کنونی رمز موفقیت کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام سید یحیی جعفری شامگاه دوشنبه در جمع روحانیون به مناسبت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: امروز دشمنان نظام از راههای مختلف سعی در ضربه زدن به نظام اسلامی را دارند و باید با هوشیاری و بالا بردن سطح آگاهی و بصیرت در مقابل این توطئه ها ایستادگی کنیم.

وی افزود: در این شرایط وحدت بین مسئولان و دوری از اختلاف از ضروریات جامعه است.

وی با اشاره به رهبری مقتدرانه مقام معظم رهبری گفت: امروز کشور به محوریت ولایت فقیه به سمت توسعه و پیشرفت پیش می رود.

امام جمعه کرمان گفت: دشمنان نظام در داخل و خارج از کشور سعی در خدشه وارد کردن با جایگاه ولایت فقیه دارند و امروز بیش از هر روز دیگر باید در خصوص تبیین جایگاه ولی فقیه در جامعه تلاش شود.

حجت الاسلام جعفری افزود: امروز یکی از مهمترین وظایف نخبگان و روحانیون در جامعه دفاع از جایگاه ولایت فقیه در جامعه است.

وی خواستار تبین جایگاه ولایت فقیه در جامعه بخصوص توسط روحانیون شد و گفت: این امر از مهمترین وظابف روحانیون در جامعه محسوب می شود.

امام جمعه کرمان توهین به قرآن را از توطئه های جدید دشمن برای مبارزه با اسلام نام برد و اضافه کرد: این توطئه با هوشیاری مردم مسلمان جهان روبرو شد.

وی ادامه داد: با این اقدام مسلمانان بیش از گذشته با ماهیت آمریکا و همپیمانانش آشنا شدند.

امام جمعه کرمان با اشاره به دوران دفاع مقدس خواستار تبیین فرهنگ دفاع مقدس در جامعه شد و ادامه داد: ایران با تقدیم هزاران شهید و ایثار رزمندگان بر رژیم بعثی غلبه کرد.

حجت الاسلام جعفری خاطرنشان کرد: مردم ایران در عرصه های مختلف نشان دادند همواره پشتیبان انقلاب اسلامی هستند و امروز نیز با آگاهی و هوشیاری در مقابل توطئه های دشمنان نظام ایستادگی می کنند.

کد مطلب 1155395

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