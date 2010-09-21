کویت از یک فعال شیعه سلب تابعیت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، اتهام "یاسر الحبیب" حمله به نمادهای دینی (خلفای راشدین) و تلاش برای فتنه افکنی در این کشور اعلام شده است.

در بیانیه شواری نخست وزیری کویت که در این راتباط صادر شده، آمده است: در نشست امروز (دوشنبه) به توصیه شیخ "جابر خالد الصباح" وزیر کشور کویت مسئله یاسر الحبیب (فعال شیعه) بررسی و به علت اقداماتش از وی سلب تابعیت شد.

در این بیانیه آمده است: بر اساس قانون صادره در سال 1959 درباره تابعیت کویتی و برای پاسخگویی به مصالح عالی کشور از این یاسر الحبیب و تمام کسانی که به تبع وی تابعیت کویتی گرفته اند سلب تابعیت صورت می گیرد.

خاطر نشان می شود این فعال شیعه در سال 2004 به علت حکم صادره علیه خود (گذراندن 10 سال حبس) از کویت گریخته است.

از سوی دیگر، اخیرا سلسله اقداماتی در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از جمله بحرین و کویت آغاز شده که به نظر می رسد هدف آن تنگ تر کردن دایره فشار بر شیعیان ساکن این کشورها است.

بر همین اساس مقامات بحرینی علاوه بر بازداشت 23 فعال شیعه ، شیخ "عبدالجلیل مقداد" خطیب مسجد الهادی را (در نزدیکی منامه) به علت سخنانش دو هفته از سخنرانی در مساجد محروم اعلام کرده بودند. همچنین روز گذشته از آیت الله نجاتی که از مهمترین نمایندگان آیت الله سیستانی در بحرین است خلع تابعیت کردند.