سومین واحد آموزشی پیشتازان کامپیوتر ایران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران صبح سه شنبه در این مراسم تاکید کرد: حرکت به سمت فناوری های جدید آموزشی که امروزه در همه کشورهای پیشرفته از آن به عنوان یک اصل توجه می شود ضروری است.

عبدالوحید فیاضی، ایجاد و توسعه مدارس غیردولتی را یک فرصت مهم دانست و افزود: در حال حاضر و با توجه به عصر ارتباطات شیوه های سنتی آموزش و پرورش چندان کارساز نیست.

وی افزود: آموزش و پرورش از متقاضیان غیردولتی برای ایجاد مدارس غیردولتی با فناوری های جدید با طرح و برنامه های نو در حوزه تعلیم و تربیت بر اساس الگوهای جدید و معیارهای ایرانی و اسلامی حمایت می کند.

فیاضی با بیان اینکه مدیران برخی از مدارس دولتی استان با ابتکارات خاص در مدارس نمونه و الگو در مازندران هستند، خاطرنشان کرد: باید این موفقیت ها با ارتباطات مدیران مدارس شهرهای استان در قالب بازدیدهای علمی از مدارس در جهت تبادل یافته های علمی و پژوهشی انتقال داده شود.

مدیر مشارکتهای مردمی و توسعه مدارس غیردولتی آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه مازندران جزء نخستین استان برای ایجاد شعبه های شهرستانی دبستان پیشتازان کامپیوتر ایران با ساختار آی تی بوده و نخستین واحد دخترانه نیز پارسال در شهرستان آمل افتتاح شد، گفت: هم اکنون تعداد این واحدهای آموزشی جدید در مازندران به سه واحد افزایش یافت.

سید عباس فلاحیان با بیان اینکه در سال تحصیلی جدید 63 هزار دانش آموز مازندرانی در 550 مدرسه غیر دولتی استان تحصیل خواهند کرد، افزود: در این بخش مردم بیش از 45 میلیارد ریال به آموزش و پرورش کمک خواهند کرد.

مدیر پیشتازان کامپیوتر ایران در این مراسم با تاکید بر اینکه تمام فعالیتهای این مدارس بر مبنای آموزش رایانه ای است از معلمان و دست اندرکاران این مدرسه خواست به کارکرد اجتماعی مدارس همچون گذشته توجه داشته و حفظ کنند.

علی معصومی گفت: در این مدرسه، آموزش دروس اصلی با استفاده از نرم افزارها، آموزش رایانه، زبان انگلیسی، نقاشی و خوشنویسی، سایت مجهز و کتابخانه الکترونیکی با حداقل 20 دانش آموز در هر کلاس است.

وی با تاکید بر اینکه هدف از این شیوه آموزش دروس همراه با آموزشهای به روز دنیاست، افزود: در این مدارس معلمان فقط نقش راهنما را دارند و دانش آموزان را در رسیدن به جواب سئوالاتشان راهنمایی می کنند.

مدیر پیشتازان کامپیوتر ایران با بیان اینکه استقرار این نوع مدارس زمان بر است، تصریح کرد: مدارس هوشمند هیچ تاثیر منفی بر کارکرد دانش آموزان ندارد وآنان به سایر فعالیت های مدرسه ای شان هم خواهند پرداخت.

معصومی خاطرنشان کرد: تاکید عمده این مدارس حذف حفظ کردن دروس به جای آموزش عمیق و علمی آموزش و مفهومی کردن در دانش آموزان است.

بیش از 50 دانش آموز پسر پیش دبستانی و دبستانی پیشتازان کامپیوتر ایران در آمل از شهرهای مازندران در مدرسه هوشمند تمام رایانه ای از اول مهرماه در این واحد آموزشی مشغول به تحصیل خواهند شد.