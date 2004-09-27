شرط انجام عمل پيوند كليه ؛ واريز 2 ميليون تومان

دكتر مصطفي قاسمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر از تعطيلي مركز پيوند كليه بيمارستان سينا خبرداده و گفت: مديريت اين بيمارستان از چند روز قبل اعلام كرد ، تا زماني كه بيماران 2 ميليون تومان به حساب بيمارستان واريز نكنند اين پيوند انجام نمي شود.

وي افزود: روال انجام عمل پيوند كليه در گذشته اين گونه بوده كه هزينه اين كار توسط بيمه ويا هيات امناي ارزي پيوند كليه پرداخت مي شده واز سوي خود بيماران مبلغي پرداخت نمي شده اما درحال حاضر با پرداخت اين مبلغ ديگر پيوندي در بيمارستان سينا انجام نمي شود واكثر بيماران استطاعت مالي نداشته وقادر به پرداخت 2 ميليون تومان نيستند.

وي خاطر نشان كرد: با توجه به اينكه بيمارستان سينا يكي از مهمترين وحساس ترين مراكز پيوند كليه است واز جندين ماه قبل بيماران براي انجام عمل پيوند در نوبت بوده ، زماني كه براي اين عمل مراجعه مي كنند بدليل هزينه بالاي آن نمي توانند اين عمل را انجام دهند.

مدير عامل انجمن حمايت از بيماران كليوي تاكيد كرد: اين تصميم از سوي مديريت بيمارستان سليقه اي و شخصي گرفته شده بطوري كه بسياري از بيماران گرفتاري ومشكلات فراواني دارند و قادر به پرداخت اين هزينه نيستند بنابراين بايد از سوي مسوولين چاره انديشي شود.

رييس بيمارستان سينا : تعرفه وزارت بهداشت را قبول نداريم

رييس مركز جراحي كليه بيمارستان سينا نيز در اين خصوص به خبرنگار اجتماعي مهر گفت: رييس بيمارستان سينا معتقد است پولي كه از طريق هيات امناي وزارت بهداشت براي انجام عمل پيوند كليه تخصيص داده شده كم است، بنابراين نامه هيات امنا كه باعث مي شود بيمار مبلغي پرداخت نكند ، را نمي پذيرد.

دكتر پورمند افزود: عمل پيوند كليه در 25 مركز در تهران و شهرستانها انجام مي شود اما تنها رييس هيات امناي بيمارستان سينا اعتقاد دارد كه با تعرفه هاي وزارت بهداشت كه براي عمل پيوند كليه 920 هزار تومان است ، نمي توان كار كرد.

وي خاطر نشان كرد: بيماران كليوي جزء بيماران خاص هستند و نبايد مبلغي براي عمل پيوند انجام دهند و با اين شرط رييس بيمارستان ( واريز 2 ميليون تومان به حساب بيمارستان قبل از انجام پيوند ) عملا پيوندي انجام نمي شود و تمام مركز تعطيل است.